高市早苗率自民黨大勝！吸引這族群成關鍵 蔡正元要國民黨「小心了」
日本首相高市早苗提前解散眾議院重選，其所屬的自民黨最後以壓倒性優勢，獲得眾議院三分之二的席位。對於自民黨在此次選舉大獲全勝的原因，我駐日代表李逸洋認為，是高市的主張打動人心贏得選民支持，並表示台灣未來將與日本加深友好關係，加強產業合作共創互利互贏；前立委蔡正元則認為，勝選主因在於婦女與右派化的年輕人有關，而台灣總統賴清德將從中獲得啟示，要國民黨小心。
我國對於高市早苗領導的自由民主黨在此次選舉大勝，外交部長林佳龍也代表政府表達誠摯祝賀，指示駐日代表處在第一時間電賀高市首相與友台的相關成員。外交部表示，日本是同樣擁有民主價值觀的重要夥伴及友人，近年日本呼籲國際社會關注台海和平穩定，日本朝野各界對支持台灣國際參與，以及深化台日友好交流也有高度共識，並期盼未來與日本持續深化實質合作，雙邊關係提升至「全面夥伴關係」共創印太地區和平、穩定與繁榮。
駐日代表李逸洋曝高市勝選關鍵 台灣將與日本共創雙贏
李逸洋在臉書發文表示，高市早苗率領自民黨打贏這次的眾議院選舉，其主因是高市的主張深深打動人心，選前民調幾乎沒有例外，民眾最關心的就是如何提升日本經濟及改善物價。他舉例指出，高市早苗在助選時強調，「現在日本需要的就是經濟成長，日本還可以變得更強大」，以及「不敢挑戰的國家就沒有未來」，打動了日本民心，尤其是原本對政治冷漠的年輕人都被激發出熱情。
李逸洋也指出，這次選戰焦點包括消費稅減稅在內的經濟政策、安全保障議題、外國人政策等，當然也包括高市去年提出的「台灣有事」論，而大選的結果也代表這一論點獲得民眾強大的共識，等同讓中國知道日本的民意不畏中國的威逼施壓。他強調，高市首相已明言在2026年底以前將修改國家安全保障戰略等安保3文件，隨著勝選可預期未來可較順利推動，而美國總統川普也已邀請高市在3月訪問白宮，日美同盟勢必更加強化。
李逸洋表示，台灣今後將與日美同盟並進，攜手澳洲、菲律賓、韓國等民主理念相近國家共同維護印太地區的和平與安定。另一方面台灣與日本的關係也將更密切友好，尤其是在經濟產業合作將會往前邁進，共創台日互利雙贏。
蔡正元指日本「右派化」，要國民黨小心
根據《中時新聞網》報導，前立委蔡正元認為，高市勝選的主因在於獲得婦女和年輕人的支持。蔡正元8日在《國際直球對決》節目中表示，日本婦女支持高市的原因是認為高市「幫她們出一口氣」；年輕人則是因為右派化，希望日本成為軍事強國。
蔡正元指出，由於高市敢抗中、為自衛隊正名，甚至要廢除無核三原則，都激起了民族主義，認為賴清德總統會從中獲得啟發，在下一次選舉成為另一個高市早苗，提出更為刺激的做法，因此提醒「國民黨要小心」。
高市旋風為執政者帶來的啟示
關切國際政治的臉書粉專《美國台灣觀測站》快評表示，在經濟民生議題上，對比日本在野提不出具體可行的「經濟藍圖」，高市則祭出減稅、針對性補貼等明確政策，以及執政優勢下獲得選民青睞，同時高市對中國表現強硬姿態，成功在地緣政治風險升高的氛圍中凝聚保守派與觀望的選民，將這些選票有效匯聚成一場歷史性大勝。
粉專表示，高市普遍被視為承接安倍晉三路線的友台首相，她與自民黨的大勝，讓台灣在當前軍購受阻、內部角力頻仍的這個當下，多了一個願意在台海問題上公開發聲、強調嚇阻的重要盟友，對正在尋求提升嚇阻力的台灣而言，日本這次的選舉結果無疑是一劑強心針。
粉專最後指出，高市首相帶給政治領導者的啟示在於，如果能夠好好地主動出擊、設定議程，並且用鮮明的個人特色去創造出聲量，引領議題的討論，那才能夠逆轉局勢。這段時間以來，過去常常被做成迷因的小泉進次郎，在擔任國防大臣後也是以各種妙語如珠加上專業的發言而讓人更加支持。選民希望看到專業的、堅定的領導者，也會希望看到親切的、接地氣的領導者，這或許就是高市旋風對政治工作者們最大的啟示。
更多鏡報報導
租客搬家「順手1動作」…他開門驚見「冰之城堡」！重新翻修31萬起跳
GG增大飛更遠？冬奧爆「陰莖門」醜聞 滑雪選手下體注射1物 醫：嚴重恐壞死
高市早苗「奇襲」成功刷新歷史 專家點名全面執政後4大危機
李千娜為《世紀血案》道歉！認了「沒看全劇本」 宣布捐出片酬給基金會
其他人也在看
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
華晨宇超狂寵粉！宣布「拿下3塊地」辦演唱會：有吃有喝有房子
大陸歌手華晨宇，在2013年選秀節目《快樂男聲》出道後，憑藉才華與爆發又具穿透力的嗓音，人氣居高不下。向來寵粉的他，近日卻在演唱會上宣布已經拿下了3塊地，未來不再自行租地、搭建舞台，直接就能開唱，消息立刻轟炸各大論壇。
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
男神爆口臭！女星試鏡嫌「嘴裡有大便味」 卞慶華遭退貨慘況曝光
男星卞慶華近年憑藉主持《食尚玩家-天菜就醬吃》人氣攀升，陽光帥氣的形象深受粉絲喜愛。然而，他日前在談話性節目中驚爆，剛出道試鏡時曾因為嚴重的口臭問題遭到劇組退貨。他透露當時與一名線上女演員對戲，對方竟當場向製片控訴他「嘴巴有大便味」，讓他尷尬不已，這段慘痛經驗也成為他下定決心徹底改變的關鍵。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
高市大獲全勝「強勢日本」成形！凌濤6字籲國民黨：最符合台灣利益
日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選寫下歷史性紀錄。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，「強勢日本」成形，台灣應加強多方合作，他更呼籲國民黨堅定走「親美、友日、和陸」路線，這才是國民黨最穩健、最應該走的路線。
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
孫藝真抓住玄彬的胃！過年親下廚端「1菜色」 他豎大拇指甜讚神情曝
韓國男星玄彬因為戲劇《愛的迫降》合作孫藝真結緣，在2022年步入婚姻殿堂，育有一子，家庭生活美滿。掀起關注的是，女星李英子近來在YouTube節目分享新年菜色，其中一道便是玄彬推薦的年糕湯，節目也順勢回顧玄彬當時大讚愛妻孫藝真煮的新年料理的神情。蔡佩伶報導
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
田徑／「跨欄甜心」張博雅亞洲室內賽摘金 突破自我刷新全國紀錄
台灣「跨欄甜心」張博雅在8日的亞洲室內田徑錦標賽，女子60公尺跨欄項目刷新全國紀錄，也一舉拿下金牌，是台灣此次在亞洲室內田徑賽首金。
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
鴻海收復220元大關後遇壓...分析師曝「被低估」：耐心會有回報
鴻海今日一度重返220元大關，最高觸及220.5元，漲幅達2.5%，不過後續漲幅收斂，小漲1%左右震盪。運達投顧分析師陳石輝認為，鴻海目前價位無論以AI、電動車等產業本益比來看，都是被低估的位置，目前因籌碼面的問題股價難有表現，但耐心會有回報，一旦拉回就是介入點。
2026最強寒流！今入夜下探6度 「這天回暖」飆25度連熱4天
寒流殺到！天氣風險分析師廖于霆今（8）日表示，北部及宜蘭今日上午是濕冷型態，體感10度以下，今晚至明晨北北基桃將出現6至9度低溫。這波寒流週一（9日）白天將開始逐步減弱，全台回暖3至4天。至於下週六情人節（14日）預測為穩定晴朗的好天氣，到了下週日（15日）又有下一波弱冷空氣影響。
威力彩上看11.5億！3生肖鹹魚翻身「偏財運超旺」
威力彩上看11.5億！3生肖鹹魚翻身「偏財運超旺」
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...