高市早苗率自民黨大勝！吸引這族群成關鍵 蔡正元要國民黨「小心了」

對於高市早苗領導的自由民主黨在此次選舉大勝，外交部長林佳龍也代表政府表達誠摯祝賀。圖／翻攝自「林佳龍」臉書

日本首相高市早苗提前解散眾議院重選，其所屬的自民黨最後以壓倒性優勢，獲得眾議院三分之二的席位。對於自民黨在此次選舉大獲全勝的原因，我駐日代表李逸洋認為，是高市的主張打動人心贏得選民支持，並表示台灣未來將與日本加深友好關係，加強產業合作共創互利互贏；前立委蔡正元則認為，勝選主因在於婦女與右派化的年輕人有關，而台灣總統賴清德將從中獲得啟示，要國民黨小心。

我國對於高市早苗領導的自由民主黨在此次選舉大勝，外交部長林佳龍也代表政府表達誠摯祝賀，指示駐日代表處在第一時間電賀高市首相與友台的相關成員。外交部表示，日本是同樣擁有民主價值觀的重要夥伴及友人，近年日本呼籲國際社會關注台海和平穩定，日本朝野各界對支持台灣國際參與，以及深化台日友好交流也有高度共識，並期盼未來與日本持續深化實質合作，雙邊關係提升至「全面夥伴關係」共創印太地區和平、穩定與繁榮。

駐日代表李逸洋曝高市勝選關鍵 台灣將與日本共創雙贏

李逸洋在臉書發文表示，高市早苗率領自民黨打贏這次的眾議院選舉，其主因是高市的主張深深打動人心，選前民調幾乎沒有例外，民眾最關心的就是如何提升日本經濟及改善物價。他舉例指出，高市早苗在助選時強調，「現在日本需要的就是經濟成長，日本還可以變得更強大」，以及「不敢挑戰的國家就沒有未來」，打動了日本民心，尤其是原本對政治冷漠的年輕人都被激發出熱情。

李逸洋也指出，這次選戰焦點包括消費稅減稅在內的經濟政策、安全保障議題、外國人政策等，當然也包括高市去年提出的「台灣有事」論，而大選的結果也代表這一論點獲得民眾強大的共識，等同讓中國知道日本的民意不畏中國的威逼施壓。他強調，高市首相已明言在2026年底以前將修改國家安全保障戰略等安保3文件，隨著勝選可預期未來可較順利推動，而美國總統川普也已邀請高市在3月訪問白宮，日美同盟勢必更加強化。

李逸洋表示，台灣今後將與日美同盟並進，攜手澳洲、菲律賓、韓國等民主理念相近國家共同維護印太地區的和平與安定。另一方面台灣與日本的關係也將更密切友好，尤其是在經濟產業合作將會往前邁進，共創台日互利雙贏。

蔡正元指日本「右派化」，要國民黨小心

根據《中時新聞網》報導，前立委蔡正元認為，高市勝選的主因在於獲得婦女和年輕人的支持。蔡正元8日在《國際直球對決》節目中表示，日本婦女支持高市的原因是認為高市「幫她們出一口氣」；年輕人則是因為右派化，希望日本成為軍事強國。

蔡正元指出，由於高市敢抗中、為自衛隊正名，甚至要廢除無核三原則，都激起了民族主義，認為賴清德總統會從中獲得啟發，在下一次選舉成為另一個高市早苗，提出更為刺激的做法，因此提醒「國民黨要小心」。

高市旋風為執政者帶來的啟示

關切國際政治的臉書粉專《美國台灣觀測站》快評表示，在經濟民生議題上，對比日本在野提不出具體可行的「經濟藍圖」，高市則祭出減稅、針對性補貼等明確政策，以及執政優勢下獲得選民青睞，同時高市對中國表現強硬姿態，成功在地緣政治風險升高的氛圍中凝聚保守派與觀望的選民，將這些選票有效匯聚成一場歷史性大勝。

粉專表示，高市普遍被視為承接安倍晉三路線的友台首相，她與自民黨的大勝，讓台灣在當前軍購受阻、內部角力頻仍的這個當下，多了一個願意在台海問題上公開發聲、強調嚇阻的重要盟友，對正在尋求提升嚇阻力的台灣而言，日本這次的選舉結果無疑是一劑強心針。

粉專最後指出，高市首相帶給政治領導者的啟示在於，如果能夠好好地主動出擊、設定議程，並且用鮮明的個人特色去創造出聲量，引領議題的討論，那才能夠逆轉局勢。這段時間以來，過去常常被做成迷因的小泉進次郎，在擔任國防大臣後也是以各種妙語如珠加上專業的發言而讓人更加支持。選民希望看到專業的、堅定的領導者，也會希望看到親切的、接地氣的領導者，這或許就是高市旋風對政治工作者們最大的啟示。



