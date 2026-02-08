高市早苗率自民黨大勝 奪逾三分之二席次

日本眾議院選舉開票，高市早苗首相領導的自民黨，根據NHK、ANN等出口民調與部分開票，預測單獨獲得的席次，遠超過半233席，並達三分之二多數，也就是310席門檻。她感謝不畏嚴寒前來投票的民眾，並表示自民黨和維新黨組成聯合政府，提出全新的承諾。

日本首相高市早苗表示，「我們尋求的是公眾對經濟和財政政策重大轉變的評判，我們倡導負責任、積極主動的財政政策。」

這次大勝，不僅是戰後單一政黨取得的最多議席，更是一場歷史性的勝利，主要歸功於高市超短期選戰策略與其個人高人氣。高市1月23日解散眾院，壓縮反對黨反應時間，避免裏金醜聞發酵與政策辯論；同時，反對黨整合不順，如中道改革聯合未能有效挑戰，進一步助長自民黨勝利。

中道改革聯合共同代表野田佳彥說道，「我本來以為我們能成功，因為競選期間越來越多成員開始有緊迫感，然而我們卻被這種情緒沖昏頭，如果這是執政黨的策略之一，那我們真是上當了。」

我國總統賴清德8日晚間恭喜高市早苗大選取得勝利，自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對高市領導力與願景的信任與期待。

民進黨祝賀日本眾議院大選結果，盼持續深化台日民主夥伴關係；國民黨恭喜高市並祝福高市領政日本，「早苗經濟學」能振興日本經濟，成為東亞持續繁榮的助力，亦期待國民黨與自民黨持續政黨外交；民眾黨表示這不僅是日本國民對高市政權的肯定，更展現了民主政治之所以可貴，在於執政者深知手上權力是來自人民的授權，時時刻刻謹守依法行政的鐵律。