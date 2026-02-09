即時中心／温芸萱報導

日本昨（8）日舉行眾議院大選，自民黨在日相高市早苗領導下，豪取316席，超過總席次2/3，創下戰後單一政黨最多議席紀錄。對此，媒體人詹凌瑀今（9）日在臉書點出兩大關鍵：一是北京的外交經濟施壓反激選民危機感，當「台灣有事」成為日本自身安全議題時，選民傾向強化防衛；二是台積電在日設廠象徵產業安全與國家升級。詹指出，這場選舉也讓「抗中保台」成東亞主流民意。

媒體人詹凌瑀今日在臉書分析指出，這次自民黨的大勝，不只是席次上的壓倒性優勢，更象徵日本戰後政治體制的重大轉折。詹凌瑀以《日本政壇的「高市衝擊」：當「台灣有事」成為自民黨歷史性大勝的催化劑》為題，指出這次勝利背後有兩個關鍵因素。

廣告 廣告

第一是「外部威脅的逆向助攻」。過去北京常透過經濟制裁或外交強硬姿態施壓日本，例如禁止水產品輸入、發表恐嚇性言論，本意是讓日本社會退縮，但結果反而激起選民危機感。詹凌瑀指出，曾任外務大臣、被視為親中派的大老岡田克也，在三重選區落馬，就是明顯例子。當「台灣有事」被高市早苗明確定義為日本自身的安全議題時，選民用選票表態：支持強化防衛，而非模糊妥協。

第二是「戰略經濟的深度綁定」。台積電在日本設廠，不僅是商業投資，也被視為美日台安全同盟的具體化。半導體供應鏈的韌性，讓日本民眾看到國家產業升級與安全保障的雙重利益，成為選民支持自民黨的重要因素。

詹凌瑀認為，這場大選可以看作日本選民的一場「安全公投」。面對俄烏戰爭及印太局勢的不穩定，日本社會已準備好突破戰後自我設限。高市早苗的歷史性勝利，確立了「抗中保台」不再只是外交口號，而是逐步成為重塑東亞安全格局的主流民意。





原文出處：快新聞／高市早苗率自民黨大勝！媒體人：「抗中保台」成東亞主流民意

更多民視新聞報導

高市早苗率自民黨壓倒性大勝！川普祝賀：日本偉大人民將得到強力支持

日本自民黨單獨過半！台灣國掛布條狂賀 嗆藍白親中沒立足空間

蕭旭岑「谷立言科長說」惹議 韓國瑜說公道話：基本尊重很重要

