高市早苗率自民黨大勝！林右昌分析原因：反映日本國民對日中關係態度

民進黨前秘書長林右昌陪同議員陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷及議員參選人陳岱吟前往新北市黨部完成初選登記。（圖／林右昌辦公室提供）

日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院大選中拿下316席，單獨跨越三分之二的修憲門檻，被譽為「史詩級勝利」。民進黨前秘書長林右昌今（10）日受訪表示，這次自民黨的大勝有諸多因素，一是高市早苗的個人魅力以及給日本國民的信任感，而中國近年對日本採取非常多制裁、打壓手段，動不動對日本的內政指指點點、縮減中國遊客來修理日本，這些日本國民都看在眼裡、感受在心裡面，這次大選結果也充分地反映出日本國民對國際局勢變化，以及對日中關係未來的態度。

林右昌今日上午陪同「新新板土」連線議員陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷以及議員參選人陳岱吟前往新北市黨部完成初選登記。

林右昌表示，他數次跟高市早苗互動，覺得她是一位非常堅毅且充滿韌性、執行力非常強的女性政治家，最近這段時間，大家看到她非常多精彩的演講，不只打動、感動日本的民眾，相信也讓全世界、包括台灣的很多人深受啟發跟感動。

林右昌認為，這一次自民黨的大勝有諸多因素，一是高市早苗的個人魅力，以及她給所有日本國民的信任感；更重要的一點是，近年中國對日本經濟、企業採取非常多制裁跟打壓的手段，動不動對日本的內政指指點點，也動不動就用縮減中國遊客來修理日本。這些日本國民都看在眼裡，也感受在心裡面，這一次的大選結果，也充分地反映出日本國民對整個國際局勢變化，以及對於日中關係未來的態度，值得大家深思。

至於台日關係，林右昌表示，當然會有更大的發展空間。實際上，過去數年來，台日之間不管是在民間文化、經濟交流，特別是觀光旅遊方面，都有非常大的進展，台日彼此的觀光人數都是最高的，這一點也代表台日民間的友好。

林右昌提到，另外，台日在高科技產業上面的合作，不管是半導體、化學或是其他電子產業，相信在未來也會更加緊密，特別是這次高市早苗提出的17項日本產業振興的項目，其實跟台灣有非常大的互補性。政府部門應該也針對這一點，已經預早做了規劃跟準備，未來台日之間的產業合作交流跟對接，相信會更加充分發展。

山田摩衣則說，2024年底時曾跟時任眾議員的高市早苗碰過面，當時就能感受到她非常強烈的人格特質，她非常親切、非常親民，看到人也非常熱情，這也是許多日本民眾，甚至是台灣人民非常喜歡她的一個部分。

山田摩衣提到，在高市早苗幾次的演講當中，抱著孩子的媽媽以及年輕世代都停下腳步聽她演講，高市早苗來自奈良的平凡家庭，相信這是大家感受到她親切的原因，因為她來自於一般家庭，知道一般民眾需要什麼、日本民眾需要什麼，她深知民生經濟問題對日本民眾的重要性，因此提出了非常多的政策，甚至用非常堅決、堅毅、有韌性且真誠的演講，來打動所有的日本民眾、日本選民，她想也是高市早苗勝選的關鍵原因之一。

山田摩衣說，希望所有新北市議會的所有成員、今天「新新板土」連線所有成員，未來都可以在台日之間做更多更深入的交流。

