高市早苗率自民黨大勝 蔡明憲籲深化台日安全合作

日本眾議院8日進行改選，由首相高市早苗領軍的自由民主黨大獲全勝，眾議院總數465席中自民黨囊括316席，突破國會過半門檻，加上執政聯盟「日本維新會」36席，合計席次達352席，甚至跨越推動修憲的門檻。

國策院今日(9日)舉辦座談會分析日本大選後態勢，國防部前部長蔡明憲也到現場分享對於高市早苗在國會大勝後，執政陣營取得穩定多數，除了推動重大政策與制度改革形成有力後盾外，高市早苗在國防與安全政策上也將有更大決策空間，台灣應把握契機，推動台日及區域安全合作，透過制度化合作機制，共同維護台海與亞太和平穩定。

蔡明憲表示，日本前首相安倍晉三曾提出「台灣有事就是日本有事」的觀點，凸顯台日安全連動已成為區域重要共識，台灣應在尊重日本政策方向下，持續深化雙邊合作，強化台日及區域安全連結。

他指出，台日與美國等國推動區域安全合作具有三項重要意義。首先，透過合作可對中國在亞太地區的軍事擴張與挑釁形成有效嚇阻；其次，提升中國解放軍在區域發動軍事行動的成本，降低其對台及區域動武可能；最後，藉由多邊區域合作機制，確保台海與亞太地區和平與穩定。

蔡明憲指出，台日可以進一步強化情報合作機制，交流解放軍動態的情報；其次，面對灰色地帶滋擾，可推動海巡及海上執法合作，包括台灣海巡與日本相關政府船舶及單位合作，確保公海航行自由與海上秩序。

在軍事交流方面，可持續推動聯合演訓與多邊參與機制，透過與美國、日本及區域夥伴的互動，提升整體聯防能力，建立更完善危機處理與溝通機制，因應中國軍機軍艦頻繁進入台海與沖繩周邊海域。

蔡明憲表示，台日雙方在戰略與戰備上亦可形成互補關係，包括無人載具與潛艦等防衛科技領域，日本具備相當成熟技術，台灣亦可在相關領域尋求合作與分工，共同因應區域安全挑戰。

他強調，日本與台灣的國家安全與亞太區域穩定密切相關，未來應透過制度化合作與戰略互補，建立更緊密的安全合作架構，以因應中國軍事擴張挑戰，確保區域長期和平與穩定。(編輯：陳士廉)

