即時中心／顏一軒、許雯絜報導

日本眾議院選舉結果揭曉，日相高市早苗（Takaichi Sanae）所屬的自民黨（Liberal Democratic Party，LDP），以及日本維新會（Japan Innovation Party）共組的執政聯盟奪下352席，其中自民黨更獲得超過三分之二的316席。對此，高雄市長陳其邁今（10）日回應，高市挺台灣、「高市」挺高市，她的勝選真的不簡單，而且也代表其施政路線，普遍獲得日本國民的肯定。





廣告 廣告

今早9時，陳其邁前往四維行政中心10樓第三會議室，主持市政會議，並於會前接受媒體聯訪。

針對高市早苗勝選一事，陳其邁表示，高市挺台灣、「高市」挺高市，對台灣友好的高市早苗連任，而且在眾議院大選中取得超過三分之二的席次，真的非常不簡單，也代表她的政策跟路線，普遍獲得日本國民的肯定。

陳其邁說，相信選舉結果會有助於未來推動台日經濟合作、彼此交流，甚至區域安全等議題，應該都會有正面幫助。

他強調，對於台灣而言，如何能持續推動台日在經濟、安全等層面，成為戰略合作夥伴的關係，非常重要。





原文出處：快新聞／高市早苗率自民黨大勝 陳其邁大讚不簡單：「高市」挺高市

更多民視新聞報導

陳其邁任期倒數！「綠意城市」治理不斷線 盼信賴高雄邁向新局

日改選麻生太郎成焦點！自介「期待海賊王連載」 高市早苗喜歡重金屬和阪神虎

高市早苗國會大勝！中國又要求撤回「涉台言論」 律師酸：習主席精銳助選員

