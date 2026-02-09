高市早苗率自民黨橫掃眾院 316席單獨過2/3戰後首見

（中央社記者戴雅真東京9日專電）第51屆日本眾議院選舉於今天上午確定全部465席議席。自民黨取得316席，單獨超過法定2/3門檻，創下戰後單一政黨最高議席紀錄。由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯盟則大幅萎縮至49席，慘敗收場。

本屆眾院選舉在小選區289席、比例代表176席（全國11個區塊），合計465席中展開角逐。公告前，執政陣營中自民黨握有198席，日本維新會34席，合計232席。

日本經濟新聞報導，自民黨追加公認福井2區無黨籍當選人齊木武志，連同此席在內，自民黨於1都30縣的單一選區全面獨占議席。比例代表方面，自民黨取得67席，高於上屆2024年眾院選舉的59席。

單一政黨在眾議院取得2/3席次為戰後首見，也超越2009年民主黨從自民黨手中奪取政權時的308席與64.2%議席占有率紀錄。自民黨過去最高紀錄為1986年的304席（含追加公認）。

與自民黨組成聯合政權的日本維新會獲得36席。雖然在大本營大阪19個單一選區中拿下18席，但在其他地區未能擴大支持。

在野陣營方面，中道改革聯盟從公告前的167席大幅下滑，單一選區僅7席，比例代表42席。

國民民主黨取得單一選區8席、比例20席，共28席，較選前27席小幅增加1席，但未達原訂51席目標。

參政黨在比例代表中取得15席。「未來團隊」首次進入國會，比例代表共有11人當選。

共產黨取得4席，令和新選組1席，「減稅日本・憂國聯盟」1席；日本保守黨與社民黨則未能取得議席。

政府與執政黨預計於2月中旬召開選後特別國會，於眾參兩院進行首相指名選舉，正式成立第2次高市早苗內閣。高市早苗選後已表明，將延續去年10月成立的第一次內閣班底，不更換閣僚。

高市今天下午將出席自民黨臨時幹部會議，總結眾院選舉結果，隨後在國會內與維新會代表吉村洋文舉行執政陣營領袖會談，預料將再次確認2025年10月制定的聯合執政協議內容。

傍晚，高市將以自民黨總裁身分召開記者會，表明將儘早召開跨黨派「國民會議」，推動自民黨在選舉中承諾的「食品類消費稅2年歸零」。由於各黨對財源與實施時程的看法不同，後續仍需協調。（編輯：韋樞）1150209