高市早苗率自民黨歷史性大勝 眾院單獨破2/3戰後首見

（中央社記者戴雅真東京9日專電）日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選繳出亮眼成績單，從8日晚間開票不久後確定單獨過半，席次一路飆漲，最終來到單獨突破眾議院2/3的310席以上，這不僅是戰後單一政黨取得的最多議席，更是一場歷史性的勝利。
本次眾院選舉共競逐465席（單一選區289席、比例代表176席）。選前自民198席、維新會34席，合計232席。
日本經濟新聞、NHK報導，日本眾議院史上，由一個政黨單獨取得2/3議席為二戰後首次，不僅刷新自民黨自身最高紀錄、1986年中曾根康弘政權時期的300席，也超越2009年民主黨實現政黨輪替時取得308席、占比64.2%的紀錄。
由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯合遭遇重挫，席次從原本167席暴減100席以上，慘敗收場。
共同代表野田佳彥9日凌晨0時30分過後召開記者會表示，「要對結果負責，這樣的大敗，我做為代表責任重大，可以說是萬死難辭其咎。我會帶著這樣的覺悟出席黨幹部會議。」
另一名共同代表齊藤鐵夫表示，「我與野田共同代表一起離開原本政黨，在中道的旗幟下集結，這是一項重大決斷。這份責任必須確實承擔。」兩人預料將請辭代表。此外，落選眾議員的中道共同幹事長安住淳，已經向周邊人士傳達辭去幹事長職務的意向。
NHK統計，在自民黨與中道改革聯盟形成「一對一對決」的24個選區中，自民黨取得22勝2敗的碾壓式勝利。
此外，自民黨在東京的30個選區全數勝出，還在北陸地方的富山、石川、福井3縣，以及甲信越地方的山梨、長野、新潟3縣，共計20個選區全數獲勝。另外，自民黨在中國地方的鳥取、島根、岡山、廣島、山口等5縣共17選區，同樣全部奪勝。
黨內事務告一段落的自民黨總裁、首相高市早苗也終於有精力處理外交事務。
高市於凌晨0時30分過後，在社群媒體X以英文和日文回應美國總統川普邀請她下個月19日前往白宮進行領袖會談的貼文。
高市表示，「衷心感謝川普總統溫暖的話語。我非常期待於今年春天造訪白宮，並能一同推動進一步強化日美同盟。」
她並表示，「日美同盟與日美友好關係，是建立在深厚信賴與緊密而堅實的合作基礎之上。我們同盟的潛力是無限的。讓我們攜手努力，使日美同盟持續為兩國以及世界帶來和平與繁榮。」（編輯：何宏儒）1150209
