高市早苗率自民黨歷史性大勝！駐日代表李逸洋：台日關係將更密切友好

日本昨（8）日舉行眾議院大選計票結果出爐，465個席次中，由高市早苗帶領的自民黨單獨拿下316席，超過了總席次的2/3（310 席）。駐日代表李逸洋認為高市早苗大勝原因之一，是她的主張深深打動人心，讓日本民眾凝聚國內強大的共識力挺；他指出，台灣與日本的關係也將更密切友好，尤其是在經濟產業合作將會往前邁進，共創台日互利雙赢。

李逸洋在臉書發文指出，選前民調幾乎沒有例外，民眾最關心的就是如何提升日本經濟及改善物價；而高市早苗在助選時強調，「現在日本需要的就是經濟成長，日本還可以變得更強大」。高市首相認為，在政治不安定的情況下，無法強而有力地推動政策，希望選民力挺她來帶領日本回復昔日在世界的強盛經濟地位。

這次執政聯盟（自民黨及維新會）在眾議院大選拿到2/3席次（310席）以上，李逸洋表示，基於眾議院優位制，即使法案在參院遭否決或60天內未表決，可由眾議院再度表決通過，達成完全執政的目的。

本次選戰焦點，包括消費稅減稅在內的經濟政策、安全保障議題、外國人政策等。李逸洋提到，當然也包括高市首相去年11月7日在國會答辯所言「如果台灣有事，伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能行使集體自衛權的存立危機事態」，選民是否予以支持。

李逸洋指出，當時中國政府不滿高市首相這項有關「台灣有事」的發言，先後祭出呼籲中國人不要到日本旅遊、在黃海實施實彈射擊、宣布停止進口日本水產品，禁止對日本出口軍民兩用物資等措施，對日本實施「複合性攻擊」。藉由本次眾議院大選結果可知，日本民眾凝聚國內強大的共識力挺高市首相，這也等於讓中國知道日本的民意不畏中國的威逼施壓。

至於安全與外交層面，李逸洋提到，高市首相已明言，在2026年底以前將修改國家安全保障戰略等安保3文件，這攸關日本被迫捲入紛爭時，如何提高繼戰能力，藉由眾議院選舉大勝，修改安保3文件、提高防衛費金額等作業應可較順利推動。

另外，高市首相先前已宣布成立「成長戰略本部」，鎖定人工智慧、半導體、能源、航太與國防等17個戰略領域進行重點投資，以強化供應結構與產業基礎，大力提升日本經濟。而美國總統川普去年訪日期間就和高市首相建立友好情誼，川普日前在社群網站發文稱讚高市首相是「強而有力且睿智的領導人」，說她不會讓日本人民失望，並且邀請高市首相3月到白宮訪問。「屆時，高市首相帶著強大的政治實力去白宮會晤川普，日美同盟勢必更加強化。」

李逸洋認為，台灣今後將與日美同盟並進，攜手澳洲、菲律賓、南韓等民主理念相近國家共同維護印太地區的和平與安定；另一方面，台灣與日本的關係也將更密切友好，尤其是在經濟產業合作將會往前邁進，共創台日互利雙赢。

