高市早苗率自民黨獲歷史性大勝 ！鄭麗文：現在變「日本有事台灣有事」

記者詹宜庭／台北報導

日本國會眾議院昨日舉行改選投票，由高市早苗率領的自民黨以壓倒性得票勝出，在眾議院總席次465席中，最終豪取316席。國民黨主席鄭麗文今（9日）中午接受網紅「歷史哥」節目《歷史易起SHOW2.0》專訪時表示，「之前高市早苗說『台灣有事日本有事』，我們當然希望台灣沒事，這樣大家都沒事，但現在有點倒過來了，變成『日本有事台灣有事』。」

鄭麗文指出，不管高市早苗狀況如何，大家還是希望台海和平，確保台灣民主政治繼續維持下去，並發光發熱，一旦台灣成為戰場，後果不堪設想，沒有任何一位台灣人希望台灣變成烏克蘭，這是非常清楚的，「在關注世界局勢的時候，我們不要妄自菲薄，台灣還是可以影響區域局勢。」

鄭麗文說，台灣不應該錯估、矮化自己，認為只能仰人鼻息，在矛盾中求生存。民進黨錯估台灣價值、無限矮化自己，失去台灣應該要有的籌碼跟主動權，但今天不管世界局勢發生什麼事，台灣起碼應對自己的未來有發言權，而不是每天誠惶誠恐、仰人鼻息，「我不認同民進黨做法，我們沒有要選邊站，美國戰略夥伴關係應該對等互惠，而不是民進黨犧牲台灣自主權跟利益，這不是健康關係，希望是永續的對美關係。」

