高市早苗理解並尊重日中聯合聲明？矢板明夫：日本外交界常用咒語

日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗近日在國會關於「台灣有事」的答詢引爆北京不滿，她3日在國會上表明，針對「日中聯合聲明」中國聲稱台灣是「中國領土不可分割的一部分」，日本政府保持「理解與尊重」的立場。此話一出讓親中陣營大做文章。對此，資深媒體人矢板明夫指出，其實這句「理解並尊重」是日本外交界最常用的咒語，意思就是「我聽到了，但我沒答應」。

矢板明夫在臉書發文寫道，高市早苗3日在國會表示，中方所主張的「台灣是中國領土不可分割的一部分」，日本「理解並尊重」的這個立場並沒有任何改變。而此話一出，讓親中陣營歡聲雷動，彷彿高市昨天還在支持台灣，今天就往中國靠攏，但這完全是個誤會。

廣告 廣告

矢板明夫認為，高市早苗這句「理解並尊重」的意思就是「我聽到了，但我沒答應」。翻譯成更白話的版本，大概是「你的主張我知道，但跟我沒什麼關係，我也不打算跟你吵」。日本有不少太太迷戀木村拓哉，她們的先生通常會說：「我理解並尊重」，因為他們知道木村拓哉根本不會到他家玄關，這就是日本對中國的「理解並尊重」，不會真正造成後果的那種。

矢板明夫解釋，要理解這句話到底有多「假性柔軟」，只要想像一個學校場景。班上有個男生堅稱班花是他女友，人人都知道他在作夢，但為了避免麻煩，大概會回：「喔，好喔，我理解、我尊重。」不過要是他騷擾班花，一定會跳出來制止，不會因為之前說了「尊重」就真的看著他變成恐怖情人。高市說的就是這種「禮貌性的理解」，根本不包含任何實質承諾。

矢板明夫強調，高市早苗說的話並不是退讓，只是禮貌而已，她沒有承認台灣屬於中國，也沒否定自己先前的「台灣有事論」，她只是在外交場合講一句能避免無謂衝突、又不犧牲立場的標準台詞，北京聽懂也好、假裝聽不懂也罷，立場從頭到尾沒變。矢板明夫在文末寫下：「高市沒有變，日本的外交語言也沒有變。這種話術，日本老早就練到爐火純青了。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

航拍曝光! 日加速打造沖繩島鏈基地 馬毛島夜間趕工、兩跑道與軍艦泊位成形

「高市早苗戳破中國大國自信假象」紐時：日本已讓世界正視台灣！