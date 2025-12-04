高市早苗理解日中聯合聲明 中媒：戰略欺騙

▲日本首相高市早苗3日重申，對台灣的立場未變，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》，但關鍵就在「理解並尊重」不等於承認。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗3日在參議院全體會議上，被問及日本政府對台灣的立場時，重申對台立場未改變，「理解並尊重」1972年《日中聯合聲明》內容，被部分人士解讀為是在對北京讓步，但也有反面意見指出，「理解並尊重」並不等於承認，高市早苗只是用了日本外交界常用的話術。對此，上海外國語大學日本研究中心主任廉德瑰投書中媒，警告日本玩弄「戰略欺騙」的把戲已經行不通，會讓中日關係沒有未來。

根據《澎湃新聞》報導，廉德瑰表示，高市早苗的回應，看似回到《日中聯合聲明》的立場、回到了中日邦交正常化的原點，實則不然，因為高市具體所指的是《日中聯合聲明》第3條的內容，日本只是「理解和尊重」中國的立場，不等於承認。而且，參與《日中聯合聲明》起草的外務省條約課課長栗山尚一也解釋，1972年的《中美聯合公報》對中國主張台灣是中華人民共和國一部分的立場，使用的是：美國「注意到」（acknowledges），而並未使用「承認」一詞。所以，日本也不會使用「承認」一詞，日方起草《日中聯合聲明》的基本考量，就是日本的立場不能與美國相異。

廣告 廣告

廉德瑰還提到，2005年5月在日本眾議院外交委員會上，當時的外相町村信孝也說，關於台灣的地位，《舊金山和約》並沒有寫明日本放棄給哪個國家，該問題應該由聯合國決定，日本沒有發言表態的必要，這是日本一貫的立場。 2009年5月，日本交流協會台北事務所所長齋藤正樹也曾說，《舊金山和約》、《日台條約》都只是規定日本放棄台灣的主權，但沒有單獨認定台灣地位的資格，所以台灣的國際地位未定。

廉德瑰指出，由上述可見，儘管1972年發表了《日中聯合聲明》，但日本的基本立場還是「台灣地位未定論」。對此，2025年11月28日，日本外相茂木敏充也講得很清楚：「我國根據《舊金山和約》放棄了台灣的所有權利、權利根據和請求權，所以關於台灣的法律地位，沒有單獨認定的資格。關於台灣，我國政府的基本立場是1972年的《日中聯合聲明》，意義既不在此之上，也不在此之下。」

廉德瑰指控，日本聲稱遵守1972年《日中聯合聲明》的立場，就是一個戰略欺騙，其支持「台灣地位未定」一事未曾改變，卻給了中國一個錯覺，似乎日本間接承認了台灣屬於中國，但一有機會就透過「失言」強調日本的立場，還在高市早苗於11月7日的國會發言後，再次拋出《舊金山和約》的「台灣地位未定論」，就是為「台灣有事」、「存亡危機事態」的錯誤言論補刀。當一連串錯誤言論遭到嚴厲批判之後，日本故伎重演，再次玩弄起「立場不變」的把戲，繼續進行戰略欺騙，企圖蒙混過關。

文末，廉德瑰警告，這次不同以往，日本現任首相已明確表示要干涉台海內政，並拋出「台灣地位未定論」，如果不撤回不當發言，不明確承諾尊重台灣主權屬於中國的話，就是挑戰二戰的結果，中國人民不會答應，中日關係也沒有未來。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

麻生太郎挺高市早苗！解析《日中聯合聲明》 矢板明夫超白話翻譯

美國《台灣保證實施法》正式生效！學者：美中後續互動才是關鍵

《日中聯合聲明》是什麼？高市早苗稱尊重 日曾指不具法律約束力