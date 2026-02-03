高市早苗疑讚日圓疲軟引拋售潮 發文澄清後日財長力挺：沒說貶值好

高市早苗1月31日疑似釋放認同日圓貶值的訊號，隨後在2月2日發文澄清。圖為1月31日高市在東京首相官邸與英國首相施凱爾會面後召開記者會。（美聯社）



日本首相高市早苗1月31日在為眾議院議員助選的街頭演講時表示，日圓貶值讓外匯基金運用收益頗豐，導致外匯市場認為這是高市看好日圓貶值的訊號。高市1日在X上發文解釋，內閣官員也澄清，高市並未強調日圓貶值的益處。

高市早苗街頭演說 疑釋肯定貶值訊號

日媒TBS報導，高市1月31日在演說時提到，過去通縮時期「美元兌日圓曾到達1：70的超高點」，但這導致「日本產品出口困難，日圓太貴的話，出口就會缺乏競爭力，結果日本企業紛紛走向海外，失業率也大幅上升，那樣真的好嗎」，所以「日圓升值好還是貶值好？沒人知道哪個比較好。」

廣告 廣告

「現在日圓貶值，雖然有人說不好，但對出口產業來說是大好機會。不論是食品還是汽車產業，僅管存在美國關稅，但日圓貶值成為緩衝，幫助很大。甚至外匯特別基金（外国為替資金特別会計，指日本央行持有的外匯資產、政府外匯存底等）的運用，現在也是獲利豐厚（ホクホク）的狀態。」

「所以，我不知道日圓升值好還是貶值好。雖然這話不應該由首相來說，但我希望能與（衆議院候選人）一起，打造即便匯率變動也依然強韌的日本經濟結構。因此，我希望能增加國內投資。」

受此發言影響，市場認為高市「認同日圓貶值」，導致2日的美元兌日圓匯率來到1：155，甚至引發日圓拋售潮，日圓貶值再度承壓。

發文澄清沒挺貶值 是媒體錯誤解讀

對此，高市在X發文解釋，聲稱這是一部份媒體「錯誤解讀」，她並沒有支持日圓貶值的意思，只是闡述「即便匯率波動，也想要打造強韌的經濟結構」，主旨在於「強化日本供給力，訴說國內投資的必要性」。

「首先，關於包括匯率在內的金融市場動向，政府會持續注視其變化，但正如我在個人演說時所言，作為首相，我不會對具體事態發表評論。在此基礎上，過去曾因日圓急速升值造成國內產業空洞化，成為重大問題。而目前的日圓貶值、能源與食品等物價上漲是一大課題，政府理所當然應對這些問題。因此，這次我們實施了具體的通膨對策，並努力儘快執行。」

「關於日圓貶值對經濟的影響，一般而言如下：

‧負面面向：透過進口物價上升，加重國民生活成本與企業經營負擔。

‧正面面向：促進國內投資，使國產商品易於出口，提升企業營收；同時改善外匯特別基金的外債運用收益、利息與股息等海外收入。」

高市重申，演說相關發言並非「刻意強調日圓貶值的好處。希望大家能理解我的用意。」

日財長力挺高市 稱僅是客觀陳述

產經新聞與四國新聞社報導，針對此事，日本財務大臣片山皐月3日在內閣會議後的記者會表示，高市1月31日的演說只是「說明教科書上寫的理論」，並沒有「特別沒強調日圓貶值的好處，實際上也不是這麼一回事」。對於高市在X上發文解釋的內容，「身為財務大臣，我與她的認知完全一致。」

日本財務大臣片山皐月力挺高市。（資料照片／美聯社）

至於2日引發的日圓拋售潮，片山指出：「今後也將視情況必要性，一邊持續與美國當局緊密合作，一邊採取適當的應對措施。」

更多上報報導

打造AI太空帝國！ 馬斯克SpaceX已收購xAI 估值直衝1.25兆美元

美淫魔富豪案風暴擴大 柯林頓夫婦讓步同意赴國會作證

OpenAI內部抱怨輝達晶片推理速度慢 去年起積極尋求替代方案