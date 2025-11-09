高市早苗發文親吐煩惱！沒空剪髮只好DIY 被老公「笑翻」

日本首相高市早苗於8日透過社群平台X，分享自己的「日常煩惱」，包括如今必須搭公務車，無法自己開車，以及公餘不方便去美容院剪髮，「只好自己動手剪」。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

綜合日媒報導，高市在貼文中表示，自從就任自民黨總裁與首相之後，她只能乘坐官方專用車，無法使用自家車輛，「自民黨總裁就任當日起，總裁車成為唯一交通工具；首相就任後，僅能使用首相專用車，因此自家車無法再使用。」報導指出，日本首相不論公務或私人用途，都需搭乘豐田Century或Lexus專用車，並由特勤警護人員隨行。

由於這些安排，高市透露，週末若無官方行程，就會待在宿舍內的自室或會議室工作，以免給駕駛與警護人員帶來不便。她也分享了個人的小困擾，「目前的煩惱是晚間或週末無法前往美容院，只能自行修剪頭髮，常被丈夫笑說剪得不好。」

高市表示，髮色雖習慣自己染，但因技術不佳，顏色常不均勻，她表示，將在國會答辯空檔的日子前往美容院，確保髮型整齊。高市的貼文曝光後，引來網友熱議，有人表示，「首相也是普通女性，能理解高市的心情，感到親切。希望她能適度休息。」

還有網友呼籲改善首相工作環境，「應將美容院時間納入官方行程，保持首相的儀態，也讓後續女性領袖生活更便利。」

