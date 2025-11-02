高市早苗發與林義信同框照 盼台日間進一步深化

APEC經濟領袖會議大合照環節，我國經濟領袖代表林信義，到場就與墨西哥經濟部長厄伯拉特握手問好。

眾人披上韓服布料製作的圍巾，顏色也選用傳統象徵和平的玉色，離場時林信義也和菲律賓總統小馬可仕、南韓總統李在明，先後交流。

台灣領袖代表林信義說：「我想，我也盡力也完成總統交付的三大重要的任務。」

日本首相高市早苗1日也在社群平台X發布多篇與他國政要交流的合照，其中一篇是與林信義的同框照，她表示期盼日台之間的實務合作，能更夠進一步深化。

林信義對此行不打分數、僅說全心全力，外界也關注他的場邊與各國代表會晤狀況。

台灣領袖代表林信義表示，「美國代表貝森特，我們有跟他會晤談的問題也很廣，關於科技的合作、供應鏈的安全，談40分鐘吧，我記得。」

不過另外一方面，涉外官員透露，韓國原本告知不派中央級官員接機，所幸駐韓國代表丘高偉等人展開危機處理，向韓方表達嚴正立場，最終促成韓方在交流安排上的調整，維護國家尊嚴。

不過除了本次的交涉，2026年主辦方將由中國接棒，外界也擔心，台灣國際地位，恐遭中方矮化。

外交部國際組織司司長孫儉元表示，「我們就直接針對，我們是不是能夠確保平等參與以及我方人員到中國去開會的人身安全，向中方提出了質疑，也促成中方以書面的方式做出保證。」

另外針對是否談及關稅，總談判代表楊珍妮表示，持續爭取20%稅率以下不疊加，雙方也將在APEC之後繼續努力。另外，外界好奇國科會主委吳誠文與美國國務卿盧比歐會晤內容，他強調樂觀正面。

國科會主委吳誠文說：「在建立了半導體供應鏈的合作，共同發展雙方的經濟，發展我們人民之間的互相的交流，我們聊到這些議題都是正面的。」

今（2025）年APEC峰會，成員國領袖通過慶州宣言共25條內容，首次明確將文化創意產業，列為區域合作新領域。

