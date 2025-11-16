高市早苗發言挺台 馬英九批「躁進言行」攪動台海情勢

日本新任首相高市早苗日前在眾議院備詢時強調，台灣有事「將構成日本的『存亡危機事態』」，強硬挺台的言論持續發酵。中國隨即表達不滿，甚至發布預告，將於17至19日在黃海中部部分海域進行實彈射擊。

前總統馬英九在臉書發文，表示對台海局勢感到憂心，指出日本暗示可能以武力介入台海，認為此舉「極為不智」，觸動了大陸內部情緒。他也指出，日本的「存亡危機事態」必須先與美國商議，並提醒日方，在抗戰勝利八十週年的時間點，日本領導人必須謹言慎行。馬英九說，雖然支持台日維持友好，但不歡迎日本「躁進言行」。

嗆高市「台灣有事論」 洪秀柱：台海關日本什麼事？

另外，前國民黨主席洪秀柱也發文，痛批高市早苗的說法，直言「台海的事關日本什麼事？」她認為，日方此舉完全暴露出「軍國主義餘毒未除」的本質，主張台海問題是兩岸內戰的內政問題，「輪不到外國政客指點江山」，並強調「任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果只有『必然失敗』。」





藍營重量級人士接連發聲，要求日方收斂言行，不要讓台海情勢進一步升溫；綠營則反批藍營是在對盟友開火，質疑這樣的立場「難道又是在幫中共背書嗎？」民進黨立委吳沛憶更直言，「這樣的言論好像是要把支持我們的好朋友推開。」

高市早苗的言論，不只牽動印太區域敏感關係，在台灣內部也引發藍綠論戰。

