高市早苗發言氣壞中國！石破茂：問題在於如何防止｢台灣有事｣發生

日本首相兼自民黨總裁石破茂。 圖：翻攝自首相官邸的Ｘ（資料照）

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，近日因日本首相高市早苗堅定表明「台灣有事可能構成日本存亡危機」而惱怒祭出一連串報復，日中關係急遽惡化。前日本首相石破茂指出：「外交不是你想說什麼就說什麼，也不是只做你想做的事…為了國家利益，有些東西你必須捍衛。」並強調，真正該討論的是如何避免「台灣有事」。

石破茂23日接受日本網路電視台Abema訪問時提到：「1972年，田中角榮首相訪問北京，日中兩國恢復外交關係。此後，歷屆政府都極其謹慎地處理日中關係。雖然有時人們會表達自己的觀點和情緒，但都以極其謹慎的態度對待這一關係。就日中關係而言，日本政府所採取的立場至關重要。」

廣告 廣告

針對中國對高市早苗「台灣有事」言論的批評，石破茂說：「即使世界批評你，為了國家利益，有些東西你必須捍衛。我們需要思考如何防止台灣陷入危機。」對於高市早苗在國會答詢時的發言，石破茂表示：「她發言時肯定考慮過很多因素。她是我們的首相，為了維護國家利益，她應該說出該說的話，解決所有需要解決的問題。這不正是執政黨成員的職責嗎？」

記者接著詢問，高市早苗身邊有些人主張，故意公開談論這種生存危機的可能性，本身就是一種嚇阻，石破茂回應：「除非你清楚解釋立場，以及基於什麼原因它會發揮嚇阻作用，否則我們無從知曉。究竟會發生什麼事？高市在國會答詢時提到過『有很多例子』之類的話。除非我們知道它會發揮何種嚇阻作用，否則根本無法置評。」

至於日本為應對「台灣有事」所做的準備，石破茂分析，問題在於如何防止「台灣有事」的情況發生，如果台灣真的陷入軍事危機該如何應對「這不是能在公開場合討論的問題。」日本需要做的，是仔細研讀「日美安保條約」和「日美地位協定」的條款，認真分析中國陸軍、海軍和空軍的實力以及台灣陸軍、海軍和空軍的實力，以預防台灣陷入緊急事態。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國駐日使館引《聯合國憲章》傻嗆「有權直接對日動武」遭狠打臉

專家指日本不會上島護台：自衛隊核心任務是護美軍、非直接保衛台灣