高市早苗發錢啦！國家級印鈔機啟動 「日商社概念股」噴出快來搶
財經中心／師瑞德報導
近期台股位處高檔，受國際政經局勢變動與獲利了結賣壓影響，盤勢波動加劇，動輒數百點的震盪讓不少投資人擔憂「賺了指數、賠了差價」。就在科技成長股面臨估值修正之際，日本股市卻因政經局勢的有利支撐而表現強勁。受惠於日本重量級政治人物、內閣高市早苗再度重申「經濟安全保障」與「能源自主」的重要性，擁有關鍵資源的日本商社股成為最大贏家。中信日本商社（00955）展現強勁抗跌韌性，股價逆勢攻上15元整數大關，續創掛牌以來新高，成為這波市場亂流中，少數能讓投資人「睡得著、賺得到」的獲利指標。
日股新動能！高市早苗點火「資源國安」題材
台股近期波動幅度擴大，主要反映市場對於AI及科技類股漲多後的估值疑慮。反觀日本市場，近期卻迎來強勁的政策順風。中信日本商社（00955）經理人辛忠駿指出，素有「日股多頭推手」之稱的高市早苗，日前在公開演說中強調，日本必須在動盪的地緣政治中建立「戰略物資供應鏈」的絕對優勢，並主張維持寬鬆貨幣環境以支持企業出口競爭力。
辛忠駿分析，高市早苗的政策核心：「強化供應鏈」與「能源糧食安全」，直接點名了日本五大商社的業務命脈。商社掌握了日本大部分的能源進口、金屬礦產權及糧食通路，等同於國家經濟安全的守門員。在政府政策力挺下，商社的戰略地位從單純的貿易商升級為「國策概念股」，吸引了大量尋求政策紅利的國際資金湧入。
包山包海的賺錢機器 本益比低、殖利率高
為何日本商社能在股市逆風中創新高？除了政策加持，其基本面更具備「高CP值」優勢。辛忠駿解釋，相較於台股科技族群本益比動輒20倍起跳，日本商社目前本益比仍相對親民，且普遍擁有高股息殖利率。
此外，五大商社的業務版圖橫跨能源、金屬礦產、糧食、基礎建設至民生消費零售。這種「包山包海」的業務組合，形成了一道天然的獲利護城河。即便半導體或科技產業面臨庫存調整，商社仍能靠著穩定的能源收入或抗通膨的消費零售業務來支撐獲利。辛忠駿強調，這種「進可攻（政策紅利）、退可守（高息低估值）」的特性，正是商社股在亂世中逆勢突圍的關鍵。
股神背書＋基本面好轉 長線獲利有底氣
除了避險需求，基本面的實質成長才是支撐股價創新高的核心動能。辛忠駿表示，近期五大商社公布財報，受惠於在高階金屬（如銅、高品位鐵礦石）的精準布局以及供應鏈管理的優化，獲利表現優於市場預期。再加上「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威持續長線持有，更進一步強化了市場信心。
投資策略建議！棄單壓、重配置 跟著政策賺
面對台股高檔震盪與不確定性，辛忠駿建議投資人應重新檢視手上的投資組合。在保留部分攻擊型科技股的同時，適度納入與科技股連動度較低、且具備實質獲利與政策優勢的中信日本商社（00955）。透過布局這類「國策防禦型」資產，不僅能降低整體資產波動，更有機會搭上日本「經濟安保」的政策順風車，在市場震盪中持續創造獲利空間。
