高市早苗真縮了！改口稱導致日本存亡危機事態國家除美國外「相當有限」

日本首相高市早苗16日在國會答詢時改口稱，會導致日本「存亡危機事態」，讓日本動用集體自衛權的國家，除了美國之外，其他國家「相當有限」。

日本首相高市早苗，16日在出席參議院預算委員會時表示，除了美國以外，其他國家要符合「存亡危機事態」認定條件的機會非常渺茫。至於台灣，則需要視個別具體情況來決定。高市的說法，等於是大大改變了她11月7日的「台灣有事論」。（葉柏毅報導）

綜合日本媒體報導，高市早苗在答詢時表示，可以讓日本決定，與日本有密切關係的其他國家，引發日本的存亡危機事態，足以讓日本行使「集體自衛權」，這樣的國家，除了美國之外，其他符合條件的國家，「可說相當有限」。至於是否包括台灣，高市早苗一反先前的「台灣有事論」，只表示無法預先認定，將會根據個別具體情況，作出判斷。

日本所謂的「存亡危機事態」，是指「對與日本關係密切的他國，遭受武力攻擊」，並被判斷為「日本的存亡受到威脅，並且存在國民的生命、自由、追求幸福的權利，從根本上被顛覆的明顯危險」情形時，這個時候，日本就可以集體自衛權，調動自衛隊動武。這就是當初高市提「台灣有事論」的時候，讓中國大陸怒急攻心的最主要原因。

而在會中，無黨派參議員「廣田一」表示，高市先前聲稱，「台灣有事可能構成日本的存亡危機事態」，現在又說「要綜合判斷，無法事先認定」，證明高市先前所說的「台灣有事論」，根本就是高市個人當時的「臨時發揮」，他主張高市應該撤回當時的發言。