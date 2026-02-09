高市早苗眾院選舉大勝劍指修憲？學者：仍有變數及障礙

日本眾議院選舉結果出爐，首相高市早苗領導的自民黨贏得了歷史性的勝利，取得了超過2/3席次的「超級穩定多數」。學者認為，這次勝選雖然奠定了高市推動日本修改和平憲法的實力，但其中仍存在日本參議院及美中角力等相關障礙及變數，因此能否達成目標，仍有待觀察。

高市眾院選舉大勝 拿下修憲叫牌權

日本眾院大選結果8日深夜出爐，首相高市早苗帶領自民黨獲得二戰以來日本最大的選舉勝利！在眾院465個席位中，自民黨單獨拿下了超過2/3席次的316席，如果再加上執政聯盟維新會的36席，總席次甚至比3/4還多，被外界稱做是超級絕對多數，未來在推動各項法案，將幾乎毫無阻力，甚至也達到了眾院修憲門檻。

由於高市早苗去年當選自民黨總裁，改與立場更右的日本維新會結盟後，就將修憲列為核心的政治目標。自民黨提出將以「在憲法中明記自衛隊」為核心的修憲目標；以及修訂安保3文件，放寬防衛裝備出口限制等內容，因此自民黨在眾院選舉的大勝，等於為高市拿下了修憲的叫牌權。

高市推動修憲 仍須排除參院障礙

不過，學者認為，儘管眾院已達修憲門檻，但依修憲程序，除眾議院之外，參議院也須達2/3以上贊成門檻，才能交付國民投票定案。因此，在參議院仍由多數在野黨把持的情況下，高市想要達成修憲目標，明顯會有障礙，恐怕仍須要多下一些功夫。

成大政治系教授王仁宏說：『參議院需要溝通，因為也是要參議院2/3的通過，所以我覺得不能說絆腳石，因為現在這些在野黨也不見得完全都反對修憲，所以說我覺得她還是一定的程度可以在參議院裡面獲得一些共識的時候，那就要看高市她有沒有辦法。』

美中互動 恐成美國支持高市修憲變數

除此之外，國防安全研究院中共與政軍作戰概念研究所副研究員龔祥生則認為，其實美國的態度也會是一個關鍵變數。他分析，美國其實一直都要求日本要承擔更多的地區安全的責任，而川普本人也一再強調，日本必須要負擔更多的安全費用，或是美軍在日本美軍基地的維持費，所以美方應該是會樂見日本能夠藉由修憲也好，或者是改變安保3文件也好，去加強在防衛經費上面的支出，不過，這樣的態度是否會受到美中目前互動的影響，仍有待觀察。

龔祥生說：『變數在於說美國自己本身是否會短期之內，因為像最近川普尋求四月跟習近平這個會談，所以在川習會的前提之下，是不是會有一定程度的緩和，甚至超過日本預期的這個和解或緩和，這個反而美國自己本身變成另外一個變數。」

高市3月美國行 將強力爭取川普支持日本修憲

對於高市推動修憲的議題，王宏仁說，中國必將以「軍國主義復活」為名進行抨擊，並透過滲透與分化手段，試圖抑制高市的改革。但他認為，中國「活在過去」的解讀並不正確，原因是日本是基於當前北韓與中國的威脅，才尋求成為擁有主動國防力量的「正常國家」，而高市3月赴美和川普會面時，修憲議題必定是美日會談的重點之一，而他也相信在美日同盟的關係下，川普必然會給予支持。

王宏仁說：『我覺得這一次是有可能是高市早苗要去溝通的部分，就是說在對美溝通上面，他必須就像你講的，他也不希望說美國方面，在顧慮中國因素的部分，或顧慮美中戰略穩定的情況之下，對於高市的將要推動的修法憲政改革，有比較大的反對聲音，不管是公開還是私下的，所以我覺得他會去跟美國做溝通，然後獲得川普的像是這次選舉一樣的這種支持，就是endorsement，我覺得是會的。』

為避免衝擊地緣政治 美應有限度支持日修憲

至於龔祥生也認同美方應會站隊日本的觀點，但他認為，考量對地緣政治的衝擊，美國應該會在文字內容上進行修改，做有限度的支持。

他說：『我相信美國會願意讓日本負擔更大的責任，也希望他們不要被憲法第九條和平憲法的部分去束縛的太死，可是他也不能讓日本經過修憲之後，重新成為擾動亞洲安全，或者是甚至軍國主義復辟這樣子的狀況出現，所以他一定會在文字內容上面，盡量踩住這個煞車，不至於讓日本修憲的狀況太過的激進，所以我相信就算是支持，可是也是有限度或是有一定的準則之下的支持。』

中日關係將陷入冷和觀察期

至於中日關係的發展，龔祥生說，目前雙方處於一種「冷和」狀態。儘管高市曾試圖緩和關係，但由於其過往言論，中國方面並不買單。他預測，一旦日本正式啟動修憲程序，中國定會祭出「歷史牌」在外交上猛烈攻擊。但他認為，中國雖會加強外交施壓，但實際引發武裝衝突的可能性仍然較低，中日關係短期內難以緩解，將進入一段長期的觀察期。