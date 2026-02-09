高市早苗眾院選舉大勝！李逸洋：台日關係持續升溫與日美同盟並進

川普前往日本橫須賀與日本首相高市早苗登上「喬治·華盛頓」號航空母艦。（資料照） 圖：取自日本首相官邸臉書

[Newtalk新聞] 日本眾議院選舉8日進行投開票，由日本首相高市早苗領導的自由民主黨與日本維新會組成的執政聯盟取得壓倒性勝利。對此，駐日代表李逸洋表示，高市早苗領導的自民黨在眾議院選舉中大勝，不僅刷新該黨歷史最高席次紀錄，也顯示日本凝聚強大共識力挺高市。台日關係未來勢必持續升溫，雙方在經濟與產業領域可望進一步合作。

本次日本眾院選舉共競逐465席（單一選區289席、比例代表176席），選前自民198席、維新會34席，合計232席。高市早苗挾高民意支持提前解散國會，孤注一擲的結果換得壓倒性勝利，自民黨單獨拿下316席，突破眾議院2/3，是戰後單一政黨取得的最多議席，不僅政權更加穩固，甚至達到提出修憲動議的門檻。

對此，李逸洋在臉書發文寫道，高市在選戰期間反覆強調經濟成長與強化國力，成功回應日本民眾對物價與經濟前景的高度關切，也凝聚了包括年輕世代在內的廣泛支持。執政聯盟取得眾議院2/3以上席次，意味日本政府在推動重大政策時將更具穩定性與執行力。

李逸洋提到，高市已宣布成立「成長戰略本部」，鎖定人工智慧、半導體、能源、航太與國防等17個戰略領域進行重點投資，顯示日本正加速重建產業基礎與供應鏈韌性。在安全與外交層面，李逸洋指出，高市首相明言將於2026年底前修訂日本國家安全相關文件，這攸關日本被迫捲入紛爭時如何提高繼戰能力。

李逸洋續指，藉由眾議院選舉大勝，修改安保3文件、提高防衛費等作業應可較順利推動。台灣未來將與日美同盟並進，並攜手澳洲、菲律賓、韓國等理念相近國家，共同維護印太地區的和平與穩定。台日關係未來不僅可望更加緊密，雙方在經濟產業合作上的進展，也將創造台日互利雙贏。

