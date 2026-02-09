高市早苗眾院選舉大勝！汪浩：清楚劃定深化美日同盟抗中保台路線

高市早苗首相。 圖 : 翻攝自日本首相官邸（資料照片）

[Newtalk新聞] 日本眾議院選舉8日進行投開票，由日本首相高市早苗領導的自由民主黨與日本維新會組成的執政聯盟取得壓倒性勝利。對此，作家汪浩以「日本崛起，抗中保台」為題發文寫道：「此次日本眾議院選舉，在暴雪與低投票率背景下落幕，卻清楚劃定了日本未來的國家路線。」

汪浩指出：「由高市早苗率領的自民黨，聯手日本維新會取得壓倒性勝利，甚至跨越修憲門檻，象徵日本正式走出戰後『自我設限』體制，邁向更主動的安全與國家戰略。這不只是一場政黨勝負，而是一次『安全選擇』的全民投票。面對中國持續擴張、俄烏戰爭與印太不穩定，日本選民選擇了強化防衛、深化美日同盟、明確抗中的路線。」

汪浩續指：「高市早苗以清楚、不迴避的語言，回應國民對安全、經濟與未來方向的不安，成功將高人氣轉化為結構性勝利。台積電宣布在日本量產三奈米晶片，更是選前關鍵訊號。這不僅是經濟投資，而是美日台在關鍵產業與安全上的深度綁定。日本獲得產業升級與供應鏈韌性，台灣則換得更堅實的戰略支撐。」

汪浩強調：「對台灣而言，日本的轉向意義重大。當日本明確把『台灣有事』視為自身安全議題，並具備實際介入的能力，對中共的軍事冒險就是實質嚇阻。日本正在崛起，而這條『抗中保台』的路線，不只是日本的選擇，也正在重塑整個東亞的安全格局。」

