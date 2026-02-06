高市早苗眾院選舉有望拿「絕對多數」 一文盤點執政聯盟五大挑戰



日本眾議院選舉將於後天（8日）舉行，讀賣新聞3至5日實施的民調顯示，在眾議院總數465席中，單是日本首相高市早苗領導的自民黨就可能奪得過半數席次（233席），若加上執政盟友日本維新會，可能直逼3分之2（310席）。

個人人氣如日中天 政黨層次能否勝出？

民調指出，自民黨預計可以獲得「絕對穩定多數」（261席），若加上日本維新會的票數，執政聯盟（下稱自維聯盟）將可獲得在國會重審法案與修憲提案的權限。路透社報導，在絕對穩定多數的情況下，高市可以控制國會中的委員會，從而更容易通過立法，包括關鍵的預算提案；但民調若是失準，導致她取得絕對多數失敗，高市曾表示她將辭去首相職位。

高市早苗（中）5日在佐賀縣杵島郡白石町為自民黨眾議院議員候選人古川康（左1）站台，台下聚集了支持群眾。（取自高市早苗X）

彭博社報導，雖然高市人氣很旺，但其個人魅力可能無法轉化為對於自民黨的支持。此外，投票動態也因兩個額外因素而變得複雜：自維聯盟尚未經歷考驗的選舉動員能力，以及立憲民主黨與公明黨新成立的反對聯盟「中道改革聯合」的影響力。

反對黨民調走低 恐仍影響絕對多數

自維聯盟目前在465席的眾議院僅以233席（加上一些無黨籍議員）勉強維持最小多數，因此將自維聯盟勢力擴大到能夠確實掌握國會，已成高市此次選舉的首要目標。

民調指出，中道改革聯合在選舉中均面臨頹勢，席次可能跌破100席，甚至比選舉正式宣布前減半。儘管在某些選區，中道改革聯合似乎利用主要支持公明黨的「創價學會」的組織力而有所回升，但效果有限。

中道改革聯合的眾議院議員候選人的選舉海報。（取自X／@flmmiaSyUeTYOBz）

無長期盟友相助 現盟友能力有限

不過，在創價學會的幫助下，公明黨每個選區多可獲得約2萬張選票，若這些選票流失，自民黨多達46席可能面臨風險。相較之下，日本維新會主要紮根於大阪，在其他區域缺乏如公民黨那樣的拉票能力，

另一方面，這也是自民黨25年以來在沒有長期盟友的情況下投入選戰。自民黨與公明黨的合作始於1999年，當時公明黨加入自民黨主導的執政聯盟，形成了長達26年的「自公聯盟」，最後在高市當選自民黨總裁後宣布解散。

消費稅暫歸零緩通膨 高市能否穩定市場？

高市勝出，她將能推進自己的積極財政議程。雖然她計畫考慮將食品消費稅暫時歸零，如果最終實施，將導致約5兆日圓（約1.03兆新台幣）的稅收損失，但反對黨的計畫看起來成本更高，其中一些甚至主張永久減稅或全面下調消費稅。

這些計畫使投資人對日本財政的長期走向感到不安，導致30年期日本政府公債殖利率在2026年1月20日升至創紀錄的3.88%。

高市勝選也被認為會使日本央行的緊縮路徑更加複雜，並對日圓造成壓力。上個月，日圓一度跌至18個月來最低點，增加了家庭與企業面對物價上漲的負擔。但日本銀行若延遲升息，部分因日圓走弱而帶動的通膨將會持續侵蝕家庭購買力。

相比之下，股市則因高市勝選預期而受益。市場預期更多支出與日圓持續疲軟，推動日經225指數5日上漲至5萬3,818 點。隨著公債殖利率上升與日圓走弱，所謂的「高市交易」（Takaichi trade）推升股市，至少為高市帶來了利多市場指標。

自維聯盟勢頭雖猛 小黨分票不容小覷

在上一次眾議院選舉中，自民黨遭遇選民大幅轉向其他政黨的劇烈變化。在日本47個都道府縣中，唯一的例外是鳥取縣——當時首相石破茂的家鄉。自民黨在2024年10月的眾議院選舉以及2025年7月的參議院選舉中，選票流向了多個其他政黨。高市早苗將尋求在此次眾議院選舉中扭轉這一趨勢，爭取大多數都道府縣的支持。

由玉木雄一郎領導的國民民主黨在2021年至2024年的選舉期間，全國支持率增加了一倍以上，達到11.3%。右翼勢力也在不斷壯大。新興政黨參政黨在去年7月的參議院選中，其席次從1席增加到15席，這一增長勢頭很可能延續到眾議院選舉。

參政黨代表神谷宗幣（中）6日在福岡為參政黨眾議院議員候選人木下敏之（右）與吉富景子站台。（取自神谷宗幣X／@jinkamiya）

