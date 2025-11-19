高市早苗瞬間砸毀安倍晉三用心良苦之作

圖片來源：Getty Images

本田善彥 / 旅臺資深日本媒體人

日本首相高市早苗於11月7日在眾院預算委員會上之答辯時表示：若使用戰艦，並伴隨著武力行使，本人認為這毫無疑問是可能構成「存立危機事態（生存危機事態）」的案例。日本歷屆首相都避免明確表態，而高市是首位明確提及「臺灣有事」有可能構成存立危機事態的。高市此番言論立刻引起北京方面的極大反彈，日本與中國大陸間的緊張急速升溫。

從結論來説，高市不可能認錯撤回發言，陸方也不可能退讓或妥協。美國總統川普目前選擇與習近平交涉，因此不太可能表態偏袒高市，除非日方向中共做出清楚的交代，但會危及高市政權存在，如此日中間的僵局將持續下去。

陸方已發布赴日旅遊風險警告，透過讓訪日陸客縮減的方式，給日方造成壓力。不止如此，麻煩的是，看起來北京政府已下定決心，不惜任何代價，將來會陸續祭出對日貿易，以及經濟和文化交流方面的各種管制。儘管日方努力降低對華經貿依賴的程度，但陸產稀土至今仍占日本進口量約七成，重稀土更超過九成。若陸方擴大管制，將直接打擊汽車、電子等重要產業。以目前日中貿易的結構來看，日方需要大陸的程度高於陸方有求於日方，日方很難避開巨大損失。還有，陸方很有可能持續推出「琉球地位未定論（質疑日本對沖繩主權的正當性）」等種種論述之方式，讓日方感到極不舒服。另外不幸的是，中共是擁有強大動員機制的巨大戰鬥機器，它非常擅於鬥爭，特別是持久戰式的長期鬥爭，它沒看到敵方確定屈服前，會纏鬥幾年不讓敵方喘氣的。

日前有一則傳聞說在特別國會會議結束後，高市計劃突訪靖國神社，估計時間點為12月26日。陸方雖然口頭上大駡一番，但很有可能其内心暗盼高市參拜靖國，如此能夠加深日本國内的分裂和混亂的同時，在國際社會上讓日本進一步孤立，也可以加強陸方對日本的報復性制裁之正當性。

也許高市當初覺得說得很坦白直率，也以為能討好她的選民，但高市的多嘴，摧毀前首相故安倍晉三他們小心翼翼地建構的《安全保障相關法》之架構。2015年，安倍政權為了讓該法成立，從頭到尾絕口不提自衛隊能與美軍（自衛隊配合美軍）行使集體自衛權之範圍，以及所設想的國家或地區。這一切設想均是為了讓它產生實際威懾效果。本人過去在兩岸各地交流或採訪相關人士時，雙方都提到「不敢確定美軍要否介入」的觀點。如此留著模糊曖昧的空間，才能產生實際的威懾之效果。前首相石破茂日前接受媒體訪問時，批評高市的答辯形同宣布「臺灣有事，日本有事」，打破日本歷屆政府保持模糊的立場。此次，高市啟口大談日本如何介入臺海危機，等於自己主動亮出底牌，將來萬一真的發生危機時，很有可能使日本自衛隊動的選擇反而受限。看似高市真的搞砸了。

高市的此番言論曝露她們根本都不理解日本隨便碰觸「臺灣問題」之嚴重性。據朝日電視的報道，高市親信透露：「中方的反應強度高的異常，其實高市並不想與中國挑事」。高市親信還強調高市正試圖冷靜地朝著降溫方向處理問題云云。若這些說法屬實，那麼高市和周邊人士不是對中國一無所知，就是到了令人難以置信的天真程度，或者兩者皆是。

戰後日本的許多政治人物，大致上都理解「臺灣問題」的本質。這與他們親身經歷過戰前到戰後的歷史有關。他們清楚地知道日本在戰敗前於亞洲各國幹過什麼，不論是否反省、是否承認罪責，他們至少是「知道」的。前日本首相田中角榮曾說過：「只要經歷過戰爭的世代還在社會核心，日本就能安穩；等不再由他們主導時就會變得危險」。如今距離戰敗已八十年，日本確實正朝著田中所擔憂的方向發展。

中共的外交可算富有彈性，但一旦涉及到包括「臺灣問題」在内的領土主權的原則性問題，絕不能期待任何形式的退讓或妥協。因為有歷史淵源，陸方特別忌諱日本不管用何名義或形式干預「臺灣問題」。這並不非因為習近平強勢等因素，而是基於包括中共在内的多數中國人之歷史記憶和認知有關。此次高市的言論，等於害日方踩到陸方經營日中關係上最在乎的紅線，要陸方息怒是不可能的。

高市也許似領悟到整個情勢大不妙，開始試圖退縮她的言論。高市在10日的答辯中重申，她的聲明符合政府的既定立場，因此不會收回。同時還稱：今後不再對具體個案發表評論，也無意將自己的聲明作為政府的統一見解。這些前後矛盾的言辭呈現高市一方面不甘示弱，但找不到臺階可下，只好把自己的言論當作「非政府統一見解」就罷了。另外，內閣官房長官木原稔於11日的記者會上透露：針對來自北京方面的抗議，日方向陸方解釋說明高市在國會答辯内容分之要旨。同時強調：臺海的和平與穩定，對日本的安保及國際社會的和平都極為重要，木原還説：日本始終期待以對話方式和平解決問題。外務省亞洲大洋洲局長金井正彰訪華，就高市「臺灣有事」說與陸方溝通，金井與大陸外交部亞洲局長劉勁松等人會談，根據報道，金井向陸方說明，日本政府主張臺海和平與穩定很重要的既有立場並未改變。這一連串的言行所顯示，日方目前無意繼續鬧大。

陸方全面動員黨國喉舌、外交部、國防部一個接一個地發表十分強硬聲明：認為高市的言論嚴重違反「一中」原則，批評其為「干涉內政」等。日媒或許為了轉移焦點，連日在陸方駐大阪總領事薛劍在社群媒體X上發文寫道「只能把這骯髒的脖子砍掉」的議題上大作文章。薛的用詞過度激烈，明顯失去外交上的禮節，對此日方當然可以提出抗議。部分政客要求日本政府將薛列為「不受歡迎人物」要求驅逐他。據傳薛的任期差不多到了，遲早會被調走。屆時日方少了一個料可炒。無論如何，此次先出重手的是高市，而不是陸方，修理大陸外交官，或者嘲笑對方愚魯，也改變不了高市搞砸的事實，因此日方始終處於被動的狀態。

根據ANN（以朝日電視為核心的新聞聯播網）於11月17日公布的最新民調顯示，若臺灣周邊發生中國與美國之間的武力衝突，是否擔心日本會被捲入？會：77%／不會：14%。

關於日本是否應基於集體自衛權採取武力行動？沒有必要：48%／有必要：33%。

對高市內閣正在研議的新經濟對策是否抱有期待？抱有期待：55%／不抱期待：43%。

高市內閣的支持率為67.5%，較上月上升了8.8個百分點。

擔心日本可能被捲入「臺灣有事」的受訪者高達77%，但同時有48%的受訪者認為集體自衛權之武力行使是沒有必要的，這個結果似乎突顯了一般日人「現實認知」與「行動選擇」之間的巨大落差。不管真實的，或者虛擬的，當社會的危機意識被喚起時，現任統治者或執政黨的支持率通常會上升，因此高市內閣支持率現階段上升是理所當然的現象。問題在於這種狀態能持續多久。目前很難想像日本具有長期維持緊張狀態所需的條件和能力。高市政權的考驗才正要開始。安全保障的本質並非「做或不做」，而是「如何準備才能避免去做」。國人的理解和討論之深化，將成為支撐政府做出冷靜判斷的基石。現在正是放下情緒、理性思考的時候。■