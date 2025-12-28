高市早苗破九成的年輕支持度 台灣朝野能學到什麼

[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）

年輕人支持度是選舉致勝的關鍵，更是政黨能否存續發展的主因。各政黨長期絞盡腦汁的困境，日本首相高市早苗及其內閣卻在執政短短幾個月內，就獲得史無前例的逼近九成的超高年輕人支持度，這是台灣無一政黨和政治領袖能達到的夢幻天花板等級，更特別的現象是，年齡層越低、支持度竟越高。

根據日本主流媒體在今年十月至十二月間的最新民調，高市早苗在18至39歲的支持度，《日經》81%、《讀賣新聞》80%、《共同社》73.7%；《產經新聞》和《富士新聞網》民調，尤其在18至29歲更年輕的族群中，支持度高達92.4%。與先前的石破茂內閣的年輕支持度皆不到兩成相比，簡直天差地別，此外，與過去自民黨主要依賴偏高齡選民的支持結構，也呈現截然不同的結果。

日本媒體分析高市帶來的「壓倒斷層式的狂熱支持」代表著日本社會正在進行「世代轉向」，顛覆過往對於政黨和政治人物的傳統認同，反而更接近於「偶像應援」式的崇拜，而這反映了日本社會的一種全新現象：日本年輕族群渴望脫離在二戰戰敗後長期對政治冷感、外交和平主義的氛圍，轉向尋求一位能代表日本尊嚴、給予國家自豪感、具有行動力的強勢領袖。

十二月中，一份由《日本財團》（The Nippon Foundation）針對17至19歲青少年所做的「青少年對日本首位女性首相的看法」民調，年輕人對高市首相的前三大期待，30.5%認為是「解決日本現狀的決心」、23.7%是「國際觀與外交手腕」，以及22.7%期待「清廉政治」。不是成年人最關心的經濟問題、匯率股市等，新生代對於首相的期待很抽象，「決心」、「手腕」，都是難以用數字度量的個人特質。該調查還有兩個重要數據，51.6%的年輕人認為高市擔任首相後「女性在日本社會的地位將會提高」、以及45.2%的年輕人認為，高市讓「日本整體的政治參與度增加」，顯示日本第一位女首相對於傳統社會的變革與翻轉，頗具歷史性意義。

觀察日本網路社群中所談論的政治討論，高市早苗所顛覆的當代思維，有兩個是現象是國際間較少關注，卻能給台灣帶來啟示的。首先，可從網路上流行的政治梗圖迷因說起。

日本人對於歷史人物與事件的重視，反映在宣傳文化、商業模式與影視上，身為台灣人的我們，絕對也不陌生。2024年一份針對18至29歲日本年輕族群的民調，對於歷史認知管道，第一名來自日本每年都會推出的「大河劇」或影視產品，佔42.5%；其次是歷史電玩遊戲與動漫，佔了31.8%，其他才是教科書或書籍等。高市早苗現象在日本年輕社群上，近來也被冠上了歷史人物梗，網友封她為「令和時代的尼將軍」。「尼將軍」是誰？是八百年前日本鐮倉幕府時代的歷史人物「北条政子」，日本史上第一位擁有最高政治實權的女性領導者。對日本歷史有興趣的人，可以看看2022年NHK大河劇《鎌倉殿的13人》，劇中就敘述了北条政子的故事。

她是鎌倉幕府開創人「源賴朝」的妻子，出身名門卻不顧家族反對嫁給了當時被流放的源賴朝，隨後協助丈夫逐漸掌握日本政治大權。源賴朝過世後，北条政子出家為尼，因而不斷有各方勢力試圖推翻鎌倉幕府，其子嗣也遭暗殺，看準政權已無人繼承，不少鎌倉武士們紛紛動了投誠至京都朝廷另一大勢力的念頭。就在政權岌岌可危時，北条政子召集了武士們，發表了一場被視為日本歷史上最具影響力的演說。在男權至上的時代，北条政子憑藉著政治智慧，成功扮演了幕府武士們的精神導師，最終打敗了京都天皇的軍隊，而這場演說也被認為是挽救幕府，確立往後日本六百年「武家掌權、天皇虛位」的關鍵轉捩點。

去年還有一部日本政治搞笑穿越電影《如果德川家康成為總理大臣》，劇中同樣出現了北条政子這號人物，運用個人魅力與感人演說，解救了被疫情擊垮的日本政府形象。在不少電玩和手遊中也經常有此角色設定，可見「尼將軍」在日本人心目中，歷史定位和性格代表性存在感很強，象徵意義指的是具有堅定意志、作風強硬、危機時表現出強大領導力的女性領導者。

年輕人、歷史人物性格、網路政治梗，這三樣元素加總的化學變化，便不難解讀何以高市的年輕民調飆升，亦能理解日本社會普遍對於拒絕撤回「台灣有事」論述的力挺。「尼將軍式」的果斷，強韌的政治外交形象，對日本社會來說或許是另一個層次的意義。

除了網路語言、動漫語言，高市對日本年輕選民的溝通，同時也回到出版物上。當習慣速食的閱讀方式盛行，高市早苗的看似生硬的政策內容出版物，不可思議的大受歡迎。

高市早苗在競選期間出了一本《日本列島，強大且豐饒》的政策手冊書籍，講述的是她的政策藍圖，大致有三大主題，包括對日本的經濟安全保障做法，針對AI等未來產業做出規劃、責任財政與增進薪資成長，提出國內民生的具體政策，包括減稅措施等。此外，在外交軍事上，手冊中其實早將「台灣有事」就是「日本存亡危機事態」的因應方式寫入，若日本的能源生命線被切斷，等同日本生存危機，主張必須增加防衛預算。書中強調，要防止「台灣有事」最有效的方法，就是讓中國認為「侵略代價太高」。

也就是說，高市在當選後引發中國暴怒的國會發言，其實只是將原有的政策原則再度宣達與實踐罷了，這或許也是民意普遍支持該發言的關鍵之一。根據日本2025年度各大出版通路（如紀伊國屋、日本亞馬遜）的購買人口統計分析，這本書不只登上銷售排行榜，購買年齡層在20至39歲就佔了48%，打破以往只有50歲以上才會閱讀政治類書籍的慣性。日本亞馬遜數據，透過智慧型手機購買該書電子版的人，超過七成都在30歲以下。不能免俗的，這本書的內容同時也製作成簡化版的懶人包類的圖卡數位版，讓不同受眾容易理解、廣傳。

日本媒體分析，對年輕人來說，高市的這本手冊好比「生存攻略」，用清晰邏輯讓年輕人知道日本可以變強、生活可以更好。誰能料想到，出版物竟能在這個AI假訊息充斥的時代，竟重新拾回政治重要地位，在不知不覺間累積轉化成了高市內閣在國會推動法案時的民意底氣。白紙黑字的直球對決、一言既出的對證，年輕人愛的或許就是高市的這一味。

本文當然不是日本業配，只是回頭看看台灣，同樣是首位女黨魁，國民黨主席鄭麗文面對大學生演講，一手撐著講台，身體與言語都擺出驕傲姿態，不是與年輕人對話，反倒像是對嗆質問。彷彿國台辦大外宣般地告訴學生「寫中國字、講中國話、拿筷子吃中國食物、拜中國神，當然是中國人」、「兩岸雖互不隸屬，但同屬一個中國」云云，不知這是否就是增加國民黨年輕支持度的大絕招？

若說日本年輕人最期待的是對國家的自豪感、參與感、明確的方向感，台灣年輕人又何嘗不是？從鄭麗文的言談中，聽不見一絲台灣人自豪感，方向感倒是相當明確：要把台灣變成別人國家的一部分。

高市早苗在書中的對於日本「自豪感重建」的一段描述，朝野都值得借鏡：讓年輕人更清晰的了解中國、北韓等周邊國家對日本帶來的威脅，具有國防意識，是國家生存自豪感的第一步。一個「不敢保護自己國民的國家」就無法獲得年輕人的支持與效忠，「強化國防，就是為了保護年輕人的未來」。就在耶誕節過後，日本已通過2026年財政預算，其中國防預算創下史上新高，高達9兆日圓、約台幣1.8兆，是繼美中兩國，國防費用全世界第三高的國家。然而，賴政府提出八年1.25兆國防特別預算，已四度遭到藍白封殺，兩相對照，要台灣年輕人怎麼自豪得起來？



