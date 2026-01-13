高市早苗破例飯店門口迎賓 李在明：日韓應超越過去傷痛共創下個60年

日本首相高市早苗邀請南韓總統李在明訪問其故鄉奈良縣，並展開為期兩天一夜的「穿梭外交」。（翻攝自https://www.etnews.com/）

日本首相高市早苗今（13日）邀請南韓總統李在明訪問其故鄉奈良縣，並展開為期兩天一夜的「穿梭外交」。此次會談展現出日方極高的重視，李總統抵達下榻飯店時，高市首相打破原定由飯店方接待的慣例，親自前往大門口迎接，將接待規格提升至最高等級，顯見雙方領導人間深厚的信任與情誼。

《韓聯社》報導，日本首相高市早苗隨後於高峰會中表示，能在奈良與李總統會面意義非凡，並期待在日韓關係戰略重要性的共識下，將兩國合作推向更高的台階，為區域穩定發揮積極作用。

廣告 廣告

日本首相高市早苗打破慣例，親自前往飯店迎接南韓總統李在明。（翻攝自https://www.etnews.com/）

李在明總統則針對兩國關係發表感言，他強調在當前複雜混亂的國際秩序中，日韓間的合作比任何事物都來得重要。李總統直言，儘管雙方曾有過痛苦的歷史經驗，但今年正值兩國國交正常化60週年，即將邁入「下一個60年」的新局。

李在明認為，戰後兩國在成長與發展的過程中互為助力，這是不可否認的事實，兩國關係雖然存在困難與不便，但也交織著美好的一面。他主張應發掘並擴大優點，同時將負面因素控管至最低，透過兩國國民與領導人攜手合作，定能開創更穩定、更繁榮的未來。

本次高峰會不僅聚焦於未來產業的技術合作，如人工智慧（AI）等領域，亦對區域地緣政治局勢進行深度討論。針對中國宣布對日本實施稀土等戰略物資出口管制，南韓青瓦臺表示，由於此議題與南韓產業鏈息息相關，雙方領導人極可能針對此類供應鏈挑戰交換意見。

此外，日韓雙方也試圖從人道主義角度切入，針對長生礦坑等歷史遺留問題尋求合作契機。兩位領導人預計明天共同參訪千年古剎法隆寺，以古文明交流的象徵地為背景，持續深化兩國的親善關係。

更多鏡週刊報導

高市早苗參拜伊勢神宮！搭車拿1款老店零食又爆紅 台灣也有百貨設櫃

日韓家屬苦等83年！長生海底煤礦悲劇183死 打撈發現多具勞工遺骸

以為自己快要死了！英55歲女手術醒來就中「600多萬大獎」 直接提早退休