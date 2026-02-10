高市早苗社媒熱度轉化成選票 成歷史性勝選關鍵助力

（中央社記者戴雅真東京10日專電）日本眾議院選舉8日完成開票，自民黨在首相、黨總裁高市早苗領軍下，拿下歷史性大勝。日媒分析，多項數據顯示，高市早苗在社群媒體的高人氣，明確轉化為選民的實際投票行為，成為這次勝選的關鍵助力。

讀賣新聞報導，根據讀賣新聞與NHK、日本電視台共同進行的出口民調，24%選民表示「SNS（社群媒體）與影音平台」是決定投票的重要依據，其中35%在比例代表投給自民黨，較去年參院選舉僅7%大幅攀升，顯示原本偏向國民民主黨、參政黨的年輕與網路族群，明顯回流自民黨。

廣告 廣告

讀賣新聞利用社媒分析工具調查發現，選戰期間，高市早苗的社媒帳號人氣急速竄升，她的X帳號追蹤人數，比起選舉公告前增加約3萬5000人，遠超其他黨魁。其中，在她2月1日臨時缺席NHK黨魁辯論，並說明是因為拜票時頻繁與民眾握手，導致類風濕性關節炎舊疾復發，更是單日暴增1萬300人。

高市的臨時缺席雖然引發質疑她「逃避辯論」的批評聲浪，但網路上也有不少民眾表示同情，說「這不是逃避，而是她選擇站在第一線的代價」，聲援貼文迅速擴散，其中部分貼文瀏覽數甚至突破數百萬。

選戰期間，自民黨官方X帳號追蹤人數雖然也有增加，但遠不及高市本人帳號，可見民眾對她個人的關注度急速升溫。

YouTube方面，自民黨官方競選影片自公告前一週至投票前一天，累計總播放量超過2億次，其中高市早苗親自登場、強調「未來要靠自己開創」的影片，更累積超過1億5000萬次點閱。

立命館大學社會情報學副教授谷原司指出，「付費投放的廣告，不是只要砸錢播放數就會暴增。這個成績顯示高市的人氣確實推高了觀看量。」

選舉資訊網站「選舉.com」統計，從1月27日選舉公告到2月5日為止，眾院選舉相關影片總播放量高達18.6億次，其中約8成來自非政黨、非候選人的第三方YouTuber，多為剪輯高市辯論片段，或是對中國強硬發言的影片。

「選舉.com」編集長鈴木邦和表示，「這些創作者為了收益，搭上高市人氣大量製作影片，然後影片又被更多人看到，可能是這次勝選的原因之一。」

分析也顯示，年輕族群對社群媒體高度敏感。一名25歲東京都男性上班族受訪指出，每天都在手機上看到高市的演說剪輯片段，「看到首相一邊忍著慢性病，一邊奔走全國助選的影片，真的感受到她的拼命」，因此最終決定把票投給自民黨候選人。

他回憶，去年參議院選舉時，國民民主黨和參政黨的影片不斷出現在手機上，當時他投給主打「增加實質收入」的國民民主黨候選人。雖然他知道，社群媒體會不斷推薦類似內容，但他坦言「每天都看，就會產生親近感。」

事實上，在日本，社群媒體影響選舉已非首次。2024年被稱為「SNS選舉元年」，當年7月的東京都知事選中，無黨籍的石丸伸二以黑馬之姿竄出，憑藉社群操作拿下約166萬票，成為第2高票，甚至擊敗當時聲勢極高的蓮舫。

同年10月的眾院選舉，國民民主黨也靠網路動員快速擴張席次；去年參議院選舉，參政黨則透過支持者散播「日本人優先」相關剪輯影片，成功吸納對外國人口增加感到不安的選民，使外國人政策成為焦點。當時參政黨官方影片播放量為各黨之冠，最終在參院選中席次大幅增加。

不過，社媒上為了追求點閱收益而散播極端言論與不實內容的使用者層出不窮，隨著生成式AI發展，未來假訊息只會更多。

學界也對「社媒選舉」提出警告。國際大學全球傳播中心教授山口真一指出，社群媒體的特性，容易擴散誹謗中傷與煽動情緒的內容，本來就不適合深入政策討論，若選民過度依賴社媒資訊，恐增加誤判風險。（編輯：謝怡璇）1150210