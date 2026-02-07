高市早苗社群魅力橫掃 「最後請託」貼文轉發4萬次、單支影片點閱近1.5億

2026年2月6日，日本首相暨自民黨黨魁高市早苗出席競選造勢活動，為自民黨人助選。路透社



日本眾議院大選週日（2/8）即將登場，短短不到兩週的競選期間，首相兼自由民主黨總裁高市早苗人氣驚人，在社群媒體發文的傳播力大幅領先對手。

《日本時報》報導，日本時事通信社運用社群媒體分析工具Brandwatch，估算1月27日正式競選活動開跑至2月5日，各黨黨魁在X平台的發文情況，並與2025年7月參議院選舉期間的貼文數據進行比較。

分析顯示，高市在統計期間共發表65則貼文，平均每則約獲得5200次轉發，其中以2月5日發布「我最後的請託」一文轉發數最高，至2月7日下午，該文已獲4.1萬次轉發。

相較之下，去年參院選舉期間，時任自民黨總裁兼首相石破茂平均每則貼文僅獲約200次轉發。

在野陣營方面，主要在野黨「中道改革聯合」兩位共同黨魁野田佳彥與齊藤鐵夫。前公明黨黨魁齊藤的貼文平均轉發數約2000次，較去年選舉成長4倍；前立憲民主黨黨魁野田則約800次，較去年成長10倍。

中道改革聯合上月才成立，分析認為，支持者為提升新政黨知名度，因此積極轉發貼文。

另一方面，國民民主黨黨魁玉木雄一郎的平均轉發數則從約600次下滑至約300次；新興小黨「參政黨」黨魁神谷宗幣在本次選戰期間也難以擴大其社群影響力。雖然他頻繁呼籲用戶協助擴散政見，但平均每則僅約1,600次轉發，約為去年選舉期間的一半。

自民黨在影音平台YouTube的表現也極為突出。自民黨於1月26日在官方YouTube頻道上傳的宣傳影片，2月4日即突破1億次播放，創下政治影片的驚人紀錄，至7日下午點閱更已接近1.5億次。

這支影片由高市獨挑大樑，她笑著說：「未來必須由自己親手創造，自民黨將帶頭迎接挑戰。」「不敢挑戰的國家沒有未來，只會守成的政治不會孕育希望」、「打造能懷抱夢想努力工作的國家，讓日本列島更加強大富裕」。短短31秒的影片成功引發大量轉傳與討論。

這支影片的點閱數連自民黨人也感震驚；自民黨官方YouTube頻道的訂閱人數也同步攀升，近幾日以每天逾千人的速度增加，截至7日下午已突破20.4萬人。

