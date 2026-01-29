高市早苗祭「美女刺客」策略迎戰眾議院選舉...葉建揚指陣容堅強、內外兼具：這場選戰是全面突圍！

日本首相高市早苗為順利推動經濟改革、增強國防等重點政策，日前宣布解散眾議院，並於2月8日進行投開票，以自身首相之位做賭注，力求自民黨與日本維新會執政聯盟席次過半。對此，台日產經友好促進會會長葉建揚發文指出，高市早苗繼前首相小泉純一郎後，再推出「美女刺客」，年齡集中在40世代，不僅外型亮眼、社群能見度高，同時具備專業背景與實務歷練，加上高人氣的高市早苗，這場選戰不只是防守，而是全面突圍。

葉建揚表示，之前有談到，40歲以下的投票率將是高市政權是否延續的關鍵，就來聊一下「美女刺客」，很多人第一時間想到的，仍是小泉純一郎在2005年那批在郵政解散選舉中，以高知名度、高話題性、打破舊政治形象的女性候選人。



葉建揚說，然而2026 年這場眾議院選舉，高市早苗領導下的自民黨，同樣也有一支進化版的「美女刺客兵團」，而且不是偶發，而是有意識的戰略布局。他說，這一批女性候選人的共通點是，年齡集中在40世代、外型亮眼、社群能見度高，同時具備專業背景與實務歷練。她們並非只靠顏值撐場，而是被放在「可能突圍」的實戰位置上。



葉建揚指出，在這個兵團之中，首先是現任眾議院議員，也是穩定盤與示範組，包括北海道第7區的鈴木貴子、北海道第8區的向山じゅん、宮城第4區的森下千里，以及比例代表的英利（Arfiya Eri）。他表示，這幾位不僅已有國會經驗，也具備一定全國知名度，是高市體制下「能守、也能帶新人」的核心成員。



葉建揚表示，另外值得注意的，是數量更龐大的新人美女刺客群。例如神奈川第1區的丸尾なつ子、第4區的永田まりな、第20區的金澤ゆい，大阪第17區的信貴麻美，以及比例代表名單中的岩崎比菜、辻由布子、森原紀代子，再加上並行提名的福田かおる。



葉建揚說，她們多數來自官僚、法律、產業或地方經營體系，不少人同時具備「母親世代」或「專業女性」的社會形象，對都市與年輕選民具有實際吸引力；這正是高市進化版「美女刺客兵團」與小泉時代最大的不同。



葉建揚分析，小泉的美女刺客是破壞既有派系的衝鋒隊；高市的美女刺客，則更像是為未來十年預作準備的梯隊建設，她們被配置在首都圈、關西與關鍵選區，並非一次性操作，而是試圖回應「40 歲以下投票率」與「女性選民流失」這兩個自民黨長期課題。



對此，葉建揚表示，「美女刺客」已非小泉純一郎的專利，高市早苗手中的這支美女刺客兵團，不只顏值高、人氣高，更重要的是，她們被賦予了真正突圍的可能性。他認為，這或許正是高市政權，試圖證明自己不只是延續舊自民黨，而是在重塑下一個世代的關鍵一步，「高人氣的高市早苗，加上一整支蓄勢待發的美女刺客兵團，這場選戰，高市不只是防守，而是全面突圍。」

