高市早苗秀合照惹惱中國 林信義曝「她主動公布」：平等交流很正常
日本首相高市早苗1日在南韓會晤APEC峰會台灣領袖代表林信義，還在社群平台X貼出合照，「我和台灣總統府資政互致問候」，中國外交部氣炸稱中方對此堅決反對，並已正式向日方提出嚴正交涉。林信義今（11/3）透露是高市早苗主動公布照片，並強調21個經濟會員體都是以平等地位來參加，所有的領袖跟代表大家交流「很正常」。
對於高市早苗與林信義會晤一事，中國外交部發言人指出，日本領導人在APEC會議期間「執意與台灣當局人員會面，並高調在網路炒作」，向「台獨勢力」發出錯誤訊號，性質與影響「極其惡劣」。中方對此堅決反對，並已正式向日方提出嚴正交涉。
對此，林信義今下午在「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會受訪重申，21個經濟會員體大家都是以平等地位來參加，所有的領袖跟代表大家交流是很正常、合理的狀況，「沒有什麼奇怪的，這種互動都很多」，他也很多的領袖都也有很多互動溝通，都是很正常的事情。
媒體追問，高市早苗兩次公布會面照片，有無跟我方知會？林信義回應，高市早苗公布包括前一天初次見面，自己恭喜高市早苗就任首相，當時跟高市第一次見面，「我自我介紹一下，她就寫出來了，她就公布了」。
他說，第二天會談後，「她也公布了我們兩個握手照片，這是她主動公布，至於會談內容因為有一個範圍，根據彼此互動默契，我們就發布。」
對於雙方會談內容，是否談及台日合作方向或具體項目，林信義表示，高市非常熱情、客氣，會談的時候，她非常高興，因為她今年4月曾經以國會議員身份來過台灣。
林信義表示，高市認為日本與台灣是非常友好鄰近的國家，彼此關係非常的密切，她對於認為整個台海峽的和平安全非常重要，「她非常關注，大家要一起維護這樣的狀況」。
林信義透露，高市也關心台灣這一次的天然災害所受到影響，也有關心慰問，雙方在談的過程當中，談及AI、醫療，特別是防災，因為日本跟台灣相同面對地震、颱風，接近的環境，當然也做了很多的預測。「他們也做，我們也在做」。
他進一步指出，這些情報是否有更多交換與交流，去年台灣跟日本在防災方面的論壇增加了很多，這方面高市也覺得非常好。另外還有其他的領域，談了很多，雙方都覺得這樣的合作可以進一步的來促進、加強。
