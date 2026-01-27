高市早苗秒變迷妹驚嘆「櫻井翔臉好小」！ 黨魁辯論秀「鐵娘子上身」舌戰群雄

日本首相高市早苗與節目主播、日本國民偶像櫻井翔的一段互動，意外成為網路熱議焦點（翻攝自日本電視台YT）

隨著日本眾議院解散，被視為「政權選擇」的關鍵一戰即將開打。身兼自民黨總裁的首相高市早苗，今（27日）受邀參加知名新聞節目《news zero》的七黨黨魁辯論會。然而，在嚴肅的政策交鋒前，首相高市早苗與節目主播、日本國民偶像櫻井翔的一段互動，意外成為網路熱議焦點，讓不少日本網友直呼「這樣的首相太可愛！」。

據網路瘋傳片段，高市早苗進場前先向大家表示「請多多指教」在見到擔任主播的「嵐」成員櫻井翔時，忍不住切換成「迷妹模式」。兩人對望時，她驚訝地表示「你的臉好小」讓櫻井翔好害羞，趕緊回應「沒有這回事啦！」。

這番「真情流露」立刻引爆社群討論。不少網友留言笑稱：「首相變成普通追星阿姨了」「完全懂！櫻井翔本人真的很精緻」。也有人翻出她之前搭飛機遇到木村拓哉時，也曾像少女般告白「您的寫真集是我的寶物」，大讚高市這種毫不掩飾的庶民感與親和力相當圈粉，認為這種「反差萌」正是高市內閣維持高支持率的魅力之一。

雖然開場氣氛歡樂，但當節目正式進入黨魁辯論環節時，高市早苗隨即展現「鐵娘子」本色，面對在野黨的猛烈砲火寸步不讓。

根據《日本電視台》報導，辯論焦點集中在自民黨提出的「食品消費稅歸零」議題。針對高市日前喊出「目標2026年度內實現」，但隨後又解釋「這是首相目標而非黨公約」的說法，遭到「中道改革連合」代表野田佳彥猛烈抨擊。野田質疑：「首相跟總裁公約不同調，這對選民來說太難理解。自民黨公約只寫『加速檢討』，根本不知道什麼時候要做！」。

對此，高市早苗強勢回應，強調是為了打破過去的緊縮傾向，轉向「負責任的積極財政」。她解釋，雖然黨公約需配合聯合執政夥伴（日本維新會）的協議範圍，但作為首相，「希望能盡早實現，一旦國民會議定案就會立刻修法編預算。」

作為執政聯盟夥伴，日本維新會代表吉村洋文則在旁助攻，表示維新會的角色就是「油門」與「引擎」，將推動自民黨內保守派不願碰觸的改革，確保高市首相的減稅目標得以實現。

另一方面，國民民主黨代表玉木雄一郎則聚焦於「現役世代（青壯年勞動力）」，主張將年收「103萬壁壘」提高至178萬，以減輕年輕人稅賦負擔。

根據《讀賣新聞》與《NNN》的最新民調，高市內閣目前支持率雖微幅下滑，仍維持在69%的高檔。儘管在野黨如令和新選組大石晃子痛批解散國會是為了「擴軍與增稅」，共產黨田村智子也對右傾化表示擔憂，但高市早苗顯然試圖以「這38%的理解者」為基礎，透過物價對策與育兒津貼等實績爭取更多選民認同。

