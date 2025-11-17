高市早苗稱「台灣有事」拒撤回 民調不降反升 黃暐瀚分析：薛劍嗆斬首反讓日本人更挺首相
中日緊張升級 美駐日大使發文力挺 黃暐瀚：越激情越要冷靜
日本首相高市早苗日前在國會答詢時表示「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，直指若台海發生衝突，日本自衛隊可行使集體自衛權。中國駐大阪總領事薛劍隨即發文叫囂要「斬首」，中國外交部點名批評高市早苗言論「露骨挑釁」，要求日方「收回惡劣言論」。面對中方施壓，高市早苗堅稱其發言符合日本政府立場，明確表示無意撤回。儘管中日外交風波持續升級，日本共同社15至16日最新民調顯示，高市早苗內閣支持度不降反升至69.9%，較上月暴增5.5個百分點，創下新高。政治評論員黃暐瀚分析，48.8%日本人挺台灣有事發言，薛劍言論反成助攻，美駐日大使連發兩文力挺。黃暐瀚呼籲：越激情越要冷靜，力量來自內斂，台日友好但不要過激。
網傳高市民調重挫！黃暐瀚查證：高市民調上揚 並無重挫
黃暐瀚指出，日本共同社在11月15至16日進行的民調顯示，高市內閣支持度從上月64.4%上升至69.9%，不支持度則持續下降。「我昨天有看到台灣媒體，還講說高市的民調重挫，可能很快就要下台，我就不知道他的民調受挫是根據哪一個。」黃暐瀚強調，「我們不是日本人，可是日本人他對於他自己的內閣，現在看起來是滿意度提高的，你不能錯誤解讀。」
對比前任首相石破內閣時期，支持度僅在剛上任時高於不支持，很快死亡交叉後一直維持在兩成多、三成多，不支持度都在四成、五成，高市早苗的69.9%支持度顯得格外亮眼。
48.8%日本人挺「台灣有事」 6成贊成增國防預算
民調中針對高市早苗「台灣有事」談話，48.8%日本民眾表示贊成，反對則有44.2%。黃暐瀚分析，「已經因為這件事情造成中日關係緊張了，日本現在目前的最新民調，支持高市這麼講的人還是比較多，將近一半。」
此外，針對高市首相與川普總統會面後提出增加國防預算，60.4%民眾贊成，反對僅34.7%。黃暐瀚指出，「這個民調告訴你，支持高市、支持他比較強硬、支持國防要提升。」
不過民調也顯示，64.7%民眾認為高市內閣在處理政治金錢問題上「沒有感覺到」改善，65%認為熊害問題處理太慢，這些都是高市內閣必須面對的課題。
黃暐瀚分析薛劍效應：首相被羞辱 日本人不會慫
黃暐瀚認為，中國駐大阪總領事薛劍的「斬首」言論，反而可能提升了高市的支持度。「任何人，你的首相都被這樣羞辱了，嗆說要斬首了，你會慫嗎？你不會慫嗎？」他分析，「如果沒有薛劍的那個po文，說不定還出來檢討高市、不要為了台灣去跟中國翻臉的人還更多。」
黃暐瀚也看到，日本有議員反過來質疑當初在國會提問的議員「你就問這個幹嘛，沒事惹事」，顯示日本國內輿論對此事的複雜反應。
美駐日大使兩度發文：謝謝讓美日更團結
美國駐日大使George Glass在事件爆發後連續兩天發文，15日先發布聖誕卡並直接標註中國駐日大使吳江浩、駐大阪總領事薛劍，諷刺表示「謝謝你們兩位，因為你們兩個的發言，讓美日更加團結，同盟更加堅定。」
16日Glass再發文，貼出川普與高市登上航空母艦的照片，明確表態：「美日同盟堅定維護台灣海峽的和平與穩定，這是自由開放的印太地區的重要組成部分。我們強烈反對任何企圖以武力脅迫手段來單方面改變地區現狀的行為。」
黃暐瀚強調，「他是美國駐日大使，他不是川普，但是他代表美國在日本的發言。」
中國反制措施：旅遊警示、留學警示
中國方面則發布多項反制措施，包括教育部發布留學警示、外交部建議公民不要前往日本。不過，日本朝日新聞實地前往上海機場採訪發現，前往日本的班機仍然滿載，受訪旅客表示「這跟我們無關，我們要去日本玩跟政治有什麼關係。」
黃暐瀚指出，中國一年約有700萬旅客前往日本，後續效應仍待觀察。「也許下個禮拜，也許接下來就會更多人就不去了，但是中國一年七百萬的旅客不再去日本之後，日本的旅行業他們會有什麼做法，那個民調會不會就下降了，就後續觀察。」
黃暐瀚：台日友好、高市加油、但不要過激
黃暐瀚表達自己的立場：「我的看法就是台日友好，高市加油，但是不要過激。」他認為，「跑出來去罵跟自己看法不一樣的人，是沒有什麼意義的，嘴巴上面就是得到一時的快感而已，你沒辦法解決問題。」黃暐瀚說，「力量是來自於自信內斂，並且有更多人認同你。」
在台灣主權議題上，黃暐瀚表達清晰立場，「我們是中華民國，中國大陸可以接受我們是中華民國、我們是主權獨立國家，1912年成立在你中華人民共和國之前嗎？」他主張應以民主方式解決問題，「台灣的前途由台灣兩千三百萬人自己決定，我們有公投有選舉，用民主方式、數人頭的方式解決問題。」
黃暐瀚說，「只要解放軍不打台灣都沒事，也不用存立危機事態，也不用集體自衛權，也不用美軍航空母艦開過來，都沒事。」他呼籲各方「越是激情就越要冷靜」，以理性態度面對中日緊張關係。
其他人也在看
蔡正元為何翻臉批評鄭麗文？揭「令不出黨中央」早已存在：打贏選戰才是黨主席首要任務！
蔡正元為何翻臉批鄭麗文？選前幫忙最多、選後因白恐祭拜反目。批趙少康中共介選、吳斯懷害韓國瑜林郁芳慘敗。AIT拜會朱立倫洪秀柱都一樣非硬氣。1800vs1500揭歷史詮釋權之爭，打贏選戰才是黨主席首要任務風向台灣 ・ 5 小時前
名教授逆風「台灣有事」說 轟高市早苗：干日本什麼事
名教授逆風「台灣有事」說 轟高市早苗：干日本什麼事EBC東森新聞 ・ 1 小時前
黃國昌稱館長爭議「私事不評論」 吳思瑤：他正義永遠在轉彎
網紅館長近日遭前員工爆料涉收中國資金、職場性騷等爭議，民眾黨主席黃國昌昨（16日）被問及此事時，回應「多年前私事，外人不適合多做評論」，民進黨立委吳思瑤今（17日）直言，若同樣事件發生在民進黨人士身上，黃國昌的高標準態度顯然不同，指他「正義永遠在轉彎」。鏡新聞 ・ 1 小時前
不只協商「台灣有事」立場！ 日官員赴北京料要求處置薛劍
不只協商「台灣有事」立場！ 日官員赴北京料要求處置薛劍EBC東森新聞 ・ 1 小時前
高市早苗慘了！日本觀光消費類股全面下挫
據《CNBC》報導，高度依賴中國消費者的美妝品牌「資生堂」（Shiseido）重挫11%。「三越伊勢丹控股」（Isetan Mitsukoshi Holdings），旗下擁有三越與伊勢丹百貨，也下跌超過10%。東京迪士尼度假區營運商「Oriental Land」也下滑4.74%；航空公司「全日本空輸控股株式會社」（A...CTWANT ・ 5 小時前
不再是「歐豬」 西班牙明年預算赤字比率將低於德國
外電報導，西班牙明年預算赤字占GDP比率，將縮減到比德國還低，兩國財政「風水輪流轉」，是近20年來僅見。 報導說，西班牙這個曾在歐元區危機中，受創最深的歐盟第四大經濟體，因為連年強勁的經濟成長和中廣新聞網 ・ 51 分鐘前
小吃店「紅色綁繩」正確名稱為「邦提圈」 麵攤老闆揭由來
日常生活中存在許多經常使用卻叫不出名稱的小物，其中一項就是台灣小吃店常見的紅色綁繩。一名網友近日在社群平台Threads上發文詢問這種用於綁熱湯、滷味或飲料塑膠袋的紅色綁繩正確名稱，引發熱烈討論，也釣出內行人解答，正式名稱為「邦提圈」。中天新聞網 ・ 1 天前
台北男嘆「墾丁只剩先天資源」很難玩！內行人點破關鍵：法規很嚴格
墾丁過去曾是台灣人國旅十大勝地之一，不過因為消費高昂、CP值降低，近年來人氣不斷下滑。一位男子近日前往墾丁參加婚禮後，認為墾丁之所以人氣下滑，就是因為過去只用先天資源搞觀光，沒有國際酒店、villa、渡假村、商場，因此跟日本沖繩比起來毫無優勢可言，貼文曝光後引發熱議，不過也有人指出，墾丁觀光無法過度發展的一大關鍵，就是因為它是國家公園。中時新聞網 ・ 17 小時前
17歲少女床上遭刺殺喪命！8歲弟驚險躲床底 母親也重傷送醫
17歲少女床上遭刺殺喪命！8歲弟驚險躲床底 母親也重傷送醫EBC東森新聞 ・ 46 分鐘前
陸反制日本：黃海實彈軍演、留學預警、巡航釣魚台 日盼元首級對話
中日緊張情勢陡升，大陸今（17日）起至19日在黃海舉行實彈軍演，《解放軍報》警告日方若以武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險；另方面，大陸4艘海警船昨早駛入釣魚台領海內維權巡航；此外，大陸發布旅遊警示，呼籲民眾「近期避免前往日本」之後，教育部昨發布留學預警，建議謹慎規畫赴日留學。至於日本方面，《共同社》報導日方希望雙方展開元首級對話。中天新聞網 ・ 8 小時前
高市早苗講完「台灣有事」論後民調血崩 郭正亮：她會撐不住
日本首相高市早苗日前在國會稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，暗示自衛隊可介入台海，引發軒然大波。大陸13日召見日本駐陸大使強烈抗議後，高市早苗民調急速下滑。前立委郭正亮16日表示，日本是不禁打，高市早苗講了這些話後，大陸做了一些動作，民調馬上重挫，他認為高市早苗會撐不住。中天新聞網 ・ 3 小時前
半糖也甜得發膩！台灣手搖飲甜度嚇壞日本客 日網揭「隱藏甜度」笑翻
台灣手搖飲料店林立，同一條街開了3至5間根本是常態，不僅台人本身喜歡喝，許多外國遊客訪台也必會嘗試來一杯。而近日就有日本網友在社群媒體上分享「台灣手搖飲料甜度表」，掀起日網熱烈討論。鏡報 ・ 1 天前
藍營嗆高市早苗「台海關日本什麼事」？賴清德公開點名：不宜負面解讀
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導日本首相高市早苗近日喊話，表示台灣有事，可能構成日本的存亡危機事態，引發中日關係緊張。前總統馬英九、前國民黨席洪秀...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
最「直接」的綠電：即插即用太陽光電（Plug-in PV）優缺點是什麼？ 為何在歐洲廣受歡迎？
台灣推動屋頂光電迄今已逾20年，也是政府發展再生能源的主要目標。從過往以躉購費率，也就是電價保證收購20年為誘因，或租賃屋頂空間獲得租金收益，鼓勵光電系統商或民眾設置屋頂光電，到近年來因氣候異常...環境資訊中心 ・ 24 分鐘前
高市早苗「台灣有事論」越燒越大 日急派外交官赴陸解釋
日本媒體報導，有鑑於日本首相高市早苗的「台灣有事論」，在大陸激起的負面反應越來越廣，日本外務省決定派遣「亞洲大洋洲局」局長「金井正彰」，今（17）日起訪問中國大陸，與大陸外交部亞洲司司長劉勁松等人舉行中廣新聞網 ・ 6 小時前
中國採購美國大豆僅達承諾3% 農民恐撐不住
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）與中國國家主席習近平於10月底在韓國舉行川習會，川普會後表示，中國已同意在今年底以前購買1200萬噸美國大豆。不過美國農業部（USDA）...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國解放軍黃海實彈射擊3天 蘇嘉全：日本各界對挑釁都非常憤怒
中國為抗議日本首相高市早苗「台灣有事」論，不僅提醒中國公民「暫勿前往日本」，今（17日）起還一連3天在黃海部分海域進行實彈射擊，對此，台灣日本關係協會會長蘇嘉全今受訪時表示，中國抗議已是家常便飯，但對國際關係來說是霸權行為，他表示，日本各界對中國挑釁都非常憤怒。鏡新聞 ・ 2 小時前
尿液如可樂！他救災後全身痠痛 罹橫紋肌溶解症險腎衰竭
28歲陳姓男子日前到花蓮參與災後清理工作，返家後出現全身痠痛與倦怠感，原以為只是疲勞未退，仍勉強上班。數日後出現尿液顏色變深、尿量減少、噁心嘔吐等症狀，就醫檢查後確診為「橫紋肌溶解症」。中天新聞網 ・ 6 小時前
館長遭員工控涉性騷擾 勞動部長：已請新北市勞工局了解
網紅「館長」陳之漢日前遭員工爆料曾要求男員工拍攝私密部位傳給妻子觀看，陳之漢則否認相關指控。勞動部長洪申翰今日指出，已請新北市勞工局向當事人依法查明，以了解是否違反《性別平等工作法》。若查明為職場性騷擾，最高可處100萬罰鍰。若未落實不法侵害預防措施，最高則可處30萬罰鍰。中時新聞網 ・ 6 小時前
日本「1類連鎖餐廳」只限男生？大阪妹來台驚：完全不一樣
近年來，有越來越多國外飲食品牌進駐台灣市場，其中「日本連鎖丼飯」不僅美味還平價，是不少人用餐的選擇之一。一名從日本大阪來台工作的日本部落客分享，在日本時很少進入連鎖牛丼店消費，因為他們的主要消費客群是20至50歲的男性，但是來到台灣後，卻發現近沒有性別限制，可以自由進出消費，不用怕被別人投來異樣的目光，讓她感到非常自在。三立新聞網 setn.com ・ 26 分鐘前