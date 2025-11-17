高市早苗稱「台灣有事」拒撤回 民調不降反升 黃暐瀚分析：薛劍嗆斬首反讓日本人更挺首相

日本首相高市早苗日前在國會答詢時表示「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，直指若台海發生衝突，日本自衛隊可行使集體自衛權。中國駐大阪總領事薛劍隨即發文叫囂要「斬首」，中國外交部點名批評高市早苗言論「露骨挑釁」，要求日方「收回惡劣言論」。面對中方施壓，高市早苗堅稱其發言符合日本政府立場，明確表示無意撤回。儘管中日外交風波持續升級，日本共同社15至16日最新民調顯示，高市早苗內閣支持度不降反升至69.9%，較上月暴增5.5個百分點，創下新高。政治評論員黃暐瀚分析，48.8%日本人挺台灣有事發言，薛劍言論反成助攻，美駐日大使連發兩文力挺。黃暐瀚呼籲：越激情越要冷靜，力量來自內斂，台日友好但不要過激。

網傳高市民調重挫！黃暐瀚查證：高市民調上揚 並無重挫

黃暐瀚指出，日本共同社在11月15至16日進行的民調顯示，高市內閣支持度從上月64.4%上升至69.9%，不支持度則持續下降。「我昨天有看到台灣媒體，還講說高市的民調重挫，可能很快就要下台，我就不知道他的民調受挫是根據哪一個。」黃暐瀚強調，「我們不是日本人，可是日本人他對於他自己的內閣，現在看起來是滿意度提高的，你不能錯誤解讀。」

廣告 廣告

對比前任首相石破內閣時期，支持度僅在剛上任時高於不支持，很快死亡交叉後一直維持在兩成多、三成多，不支持度都在四成、五成，高市早苗的69.9%支持度顯得格外亮眼。

48.8%日本人挺「台灣有事」 6成贊成增國防預算

民調中針對高市早苗「台灣有事」談話，48.8%日本民眾表示贊成，反對則有44.2%。黃暐瀚分析，「已經因為這件事情造成中日關係緊張了，日本現在目前的最新民調，支持高市這麼講的人還是比較多，將近一半。」

此外，針對高市首相與川普總統會面後提出增加國防預算，60.4%民眾贊成，反對僅34.7%。黃暐瀚指出，「這個民調告訴你，支持高市、支持他比較強硬、支持國防要提升。」

不過民調也顯示，64.7%民眾認為高市內閣在處理政治金錢問題上「沒有感覺到」改善，65%認為熊害問題處理太慢，這些都是高市內閣必須面對的課題。

黃暐瀚分析薛劍效應：首相被羞辱 日本人不會慫

黃暐瀚認為，中國駐大阪總領事薛劍的「斬首」言論，反而可能提升了高市的支持度。「任何人，你的首相都被這樣羞辱了，嗆說要斬首了，你會慫嗎？你不會慫嗎？」他分析，「如果沒有薛劍的那個po文，說不定還出來檢討高市、不要為了台灣去跟中國翻臉的人還更多。」

黃暐瀚也看到，日本有議員反過來質疑當初在國會提問的議員「你就問這個幹嘛，沒事惹事」，顯示日本國內輿論對此事的複雜反應。

美駐日大使兩度發文：謝謝讓美日更團結

美國駐日大使George Glass在事件爆發後連續兩天發文，15日先發布聖誕卡並直接標註中國駐日大使吳江浩、駐大阪總領事薛劍，諷刺表示「謝謝你們兩位，因為你們兩個的發言，讓美日更加團結，同盟更加堅定。」

16日Glass再發文，貼出川普與高市登上航空母艦的照片，明確表態：「美日同盟堅定維護台灣海峽的和平與穩定，這是自由開放的印太地區的重要組成部分。我們強烈反對任何企圖以武力脅迫手段來單方面改變地區現狀的行為。」

黃暐瀚強調，「他是美國駐日大使，他不是川普，但是他代表美國在日本的發言。」

中國反制措施：旅遊警示、留學警示

中國方面則發布多項反制措施，包括教育部發布留學警示、外交部建議公民不要前往日本。不過，日本朝日新聞實地前往上海機場採訪發現，前往日本的班機仍然滿載，受訪旅客表示「這跟我們無關，我們要去日本玩跟政治有什麼關係。」

黃暐瀚指出，中國一年約有700萬旅客前往日本，後續效應仍待觀察。「也許下個禮拜，也許接下來就會更多人就不去了，但是中國一年七百萬的旅客不再去日本之後，日本的旅行業他們會有什麼做法，那個民調會不會就下降了，就後續觀察。」

黃暐瀚：台日友好、高市加油、但不要過激

黃暐瀚表達自己的立場：「我的看法就是台日友好，高市加油，但是不要過激。」他認為，「跑出來去罵跟自己看法不一樣的人，是沒有什麼意義的，嘴巴上面就是得到一時的快感而已，你沒辦法解決問題。」黃暐瀚說，「力量是來自於自信內斂，並且有更多人認同你。」

在台灣主權議題上，黃暐瀚表達清晰立場，「我們是中華民國，中國大陸可以接受我們是中華民國、我們是主權獨立國家，1912年成立在你中華人民共和國之前嗎？」他主張應以民主方式解決問題，「台灣的前途由台灣兩千三百萬人自己決定，我們有公投有選舉，用民主方式、數人頭的方式解決問題。」

黃暐瀚說，「只要解放軍不打台灣都沒事，也不用存立危機事態，也不用集體自衛權，也不用美軍航空母艦開過來，都沒事。」他呼籲各方「越是激情就越要冷靜」，以理性態度面對中日緊張關係。