高市早苗稱台灣有事恐構成「日本存亡危機」 矢板明夫：從被動轉向積極守護

日本首相高市早苗。資料照片。翻攝日本外務省網站



日本首相高市早苗7日出席眾議院時，明確表示台灣有事的情況可能構成「日本存亡危機事態」。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，高市早苗的態度象徵日本正在對自身角色重新定位——從被動的和平主義者，轉向積極守護自由與安全的行動者。

矢板明夫7日在臉書發文表示，日本首相高市早苗今天在眾議院預算委員會上的答辯，標誌著日本安全政策的一個歷史性轉折。她明確指出，若台灣遭受武力攻擊，並出現以戰艦進行海上封鎖等行動，日本政府可能將此視為「存亡危機事態」，自衛隊可以據此行使集體自衛權。她強調，台灣局勢已進入極為嚴峻的階段，政府必須以最壞的情況為前提做好準備。這番話的意義在於，日本首度由現任首相正式承認，若台海爆發戰爭，自衛隊可能介入。

矢板明夫提到，根據日本現行安全法制，只要與日本密切相關的國家遭到攻擊，而此舉被認定為威脅日本存亡，則即使日本本身未被攻擊，也可行使集體自衛權。換言之，若中國對台發動軍事行動，日本政府可能認定這是「日本的事」，進而採取實際行動。這樣的表態，延續了安倍晉三前首相在卸任之後發表的「台灣有事就是日本有事」的理念，而且進一步賦予了政策實質。

矢板明夫指出，長期以來，日本被稱為「單肺國家」——由於和平憲法的束縛，只能依靠經濟和外交手段維持國際地位，無法以軍事力量支撐國策。然而，如今的日本正逐漸擺脫這種被動狀態。高市的發言，不只是安全政策上的宣示，更象徵日本國家意識的復甦。二戰敗戰八十年後，日本正準備重新以「正常國家」的姿態，回到國際政治舞台的中央。

矢板明夫認為，對台灣而言，這是利多。若中國考慮動武，不僅要顧忌美國的反應，也必須防範日本的介入。這將大幅提高北京的攻台成本，使其武力冒險的可能性下降。

矢板明夫直言，高市早苗的態度象徵著一個新的日本正在形成。面對台海的風雲詭譎，她以務實的危機意識推動防衛政策的轉變。日本正在對自身角色重新定位——從被動的和平主義者，轉向積極守護自由與安全的行動者。

