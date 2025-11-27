高市早苗稱無權認定台灣地位 他解析：不承認台灣屬中國一部分

即時中心／梁博超報導

日相高市早苗繼先前拋出「台灣有事論」後， 11月26日與在野黨黨魁的討論中表示「日本沒有立場去認定台灣的法律地位」；然而此話一出，引發外界猜測是否開始從「台灣有事，就是日本有事」的立場退縮？部分台灣媒體更立即以此大肆渲染，指高市「改口」、「不再支持台灣」。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫便直言，高市的發言「正是『台灣地位未定論』的核心」表明台灣未來不由中國決定，日本更不會替中國背書。

矢板明夫在臉書撰文指出，部分台灣媒體解讀犯了「根本性的誤判」，高市早苗從頭到尾都沒有收回任何發言，只是更加清楚地指出「日本無權認定台灣地位」，也就意味著日本不會承認台灣屬於中國。「這才是真正讓北京最難接受的地方。」

「因為這句『日本無權認定』，正是『台灣地位未定論』的核心」，矢板明夫強調，中國最希望日本說出口的，是「台灣是中國的一部分」，而高市公開且正式地否定了這點。她的態度看似低調，但維持的正是台灣的國際法空間，表明台灣未來不由中國決定，日本更不會替中國背書。「這不是妥協，而且恰恰相反，是對中國敘事的直接否定。」

對於高市的發言，矢板明夫認為，這也讓人自然想起16年前的日本駐台代表齋藤正樹。2009年，齋藤在中正大學演講時公開指出，日本依《舊金山和約》放棄對台灣的所有權利，因此沒有資格單方面認定台灣的法律地位。「這和高市今天的說法幾乎完全一致。」

「但在那個年代，台灣政治氛圍不同。」矢板明夫憶及，當時馬英九政府强烈反彈，外交部還約談齋藤「表示遺憾與抗議」；由於當時台灣政府的打壓，齋藤在任務推動上處處受阻，不到一年半便不得不離開台灣。「這位熱愛台灣、理解台灣歷史法理的外交官，職涯也因此受到重創。」

不過矢板明夫直言，幸而在十多年後，台灣社會與國際情勢都已改變，台灣人民對中國威脅與國際法脈絡的理解更加成熟，也更能辨識中國想強加於人的主權敘事。「高市今天能在日本國會直接講出齋藤當年講過的話，就是變相承認：台灣的未來只能由2,300萬台灣人民自己決定。」

原文出處：快新聞／高市早苗稱無權認定台灣地位 矢板明夫解析：不承認台灣屬中國一部分

