高市早苗稱「尊重台灣屬中」！民進黨回應了

▲高市早苗昨（3）日公開重申，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容，引發熱議。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 高市早苗昨（3）日公開重申，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容，該聲明內容則指台灣是中國一部分，和最初「台灣有事論」說法不同，被網友解讀為「支持台灣是中國的一部份」。對此，民進黨發言人吳崢今（4）日解讀原文，「翻譯成白話文就是：我知道了、我聽到了，但這是你的意思，跟我的意思是兩件不同的事」，就是理解也尊重。

吳崢表示，高市早苗的言論是指「日本政府對1972年日中聯合聲明當中，中國聲稱台灣是中國領土的立場，表達理解跟尊重」，同時，日本政府也強調，日中聯合聲明不具法律效力，然而中方以及網軍想要帶風向恐嚇台灣人民。

吳崢強調，從近來國際上民主盟邦態度，不論是美方、日方、G7，都高度表達對印太地區、台海和平穩定重視，這是國際上不變立場，中方或網軍操作、帶風向恐嚇台灣人民，意圖使台灣人覺得自己被國際放棄，讓台灣人對周邊友邦失去信心，這種做法不會成功，民主國家會互相團結支持彼此。

民進黨政策會執行長吳思瑤也表示，高市早苗首相的回答很清楚，「理解且尊重」就是相對文雅的說法，與中國是否擁有台灣主權是兩碼子事，中國最近很急、很亂、也很慌，認知作戰無所不用其極，台灣不需要隨之起舞。

