高市早苗稱「無權認定台灣法律地位」 大陸批「堅持錯誤不思悔改」

日本首相高市早苗昨（26）日答詢時稱，日本沒有認定台灣法律地位的立場，大陸怒稱高市早苗在炒作「台灣地位未定論」。

日本首相高市早苗昨日在國會答詢時表示，日本根據舊金山和約，已經放權了所有占領領土的全部權利，因此也沒有認定台灣法律地位的立場。大陸外交部今（27）日批評，高市這番說法是在炒作「台灣地位未定論」，顯然高市仍然「不思悔改」。（葉柏毅報導）

大陸外交部發言人郭嘉昆表示，台灣地位問題，早在1945年抗戰勝利時就已經徹底解決。在中華人民共和國成立之後，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府，理所當然地完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權。

郭嘉昆並表示，在1972年的「中日聯合聲明」中，日本明確表示，承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，中華人民共和國重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並且堅持遵循「波茨坦公告」第八條的立場。

郭嘉昆強調，高市早苗對於具有充分國際法效力而且在「中日聯合聲明」和「中日和平友好條約」等雙邊檔案中明確強調的「開羅宣言」及「波茨坦公告」避而不談，卻一再突出中方認為非法無效的「舊金山合約」，再次表明高市早苗時至今日仍然不思悔改。大陸方面再次敦促日方切實反思糾錯，收回錯誤言論，以實際行動體現對華承諾，以實際行動履行作為聯合國成員國起碼應盡的義務。