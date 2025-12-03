高市早苗稱「理解台灣是中國一部分」 藥師林士峰酸：外交部抗議嗎？

日本首相高市早苗先前的「台灣有事」論，引發北京當局抗議，中日關係日趨緊張。高市今（3）日出席參院全體會議時，她表示基於《中日聯合聲明》表明的承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，這一立場「沒有改變」。對此，時常針對時事發表評論的藥師林士峰則酸問，「青鳥會出征高市早苗嗎？外交部會跟日本抗議嗎？」

日本首相高市早苗。（圖／路透）

日本公明黨議員竹內真二表示，高市先前在國會答詢時稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」的影響，追問高市日本政府對台灣的立場，是否仍與「中日聯合聲明」一致，並未改變。

高市對此回答，「我國對台灣議題的基本立場，與『中日聯合聲明』一致，這個立場沒有任何改變。」並表示，日本「理解並尊重」中國大陸方面1972年於《中日聯合聲明》表述之「台灣是中國領土不可分割的一部份」。根據1972年《中日聯合聲明》，日方承認中華人民共和國是中國唯一合法政府。

外交部。（資料照／中天新聞）

對此，林士峰晚間在臉書發文表達看法。他提到前幾天日本首相高市早苗說台灣有事就是日本有事，青鳥們紛紛說要去日本旅遊，感謝日本姊姊情意相挺。

藥師林士峰在臉書發表看法。（圖／林士峰臉書）

林士峰指出，沒想到，今天日本首相說，「台灣是中華人民共和國不可分割的一部份」。不知道青鳥們會出征她嗎？我們的外交部會跟日本抗議嗎？

