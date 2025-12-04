高市早苗稱「理解尊重中國」！他翻譯：但沒說同意

政治中心／于士宸報導

日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事即日本有事」的說法，引發中方強烈反彈。不過，她昨日（3）在參議院全體會議上再次重申，自己對台灣的立場「沒有改變」；至於中國在1972年《日中聯合公報》中主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，高市早苗則表示「理解並尊重」這段表述。對此，網紅cheap昨日（3）也在臉書上發文，並解讀高市早苗的白話意思其實就是：「我理解，但我沒說我同意。」。





日本首相高市早苗「台灣有事」發言，引發日中關係緊張。（圖／翻攝自高市早苗X）

昨日（3），網紅Cheap在臉書發文，他認為「高市早苗今天說：台灣是「中國領土不可分的一部分」，日本理解與尊重，翻譯：我理解，但沒說同意 （這說法很滑）」，而先前的「台灣有事，就是日本有事」，他解讀成：「你們打架把我家房子燒了，我就會拔刀」，而一連串引發國際輿論的說法，他則認爲，「就是把「政治」跟「軍事」分開看而已，根本不用過度解讀（崩潰）。」。





網紅Cheap解讀高市早苗說法：「我理解，但我沒說我同意」。（圖／翻攝自Cheap臉書）









Cheap以「政治」、「軍事」兩大方向解讀高市早苗的言論，其中，Cheap分析在政治上的意涵「台灣是不是中國的？ 乾我屁事，我不承認台灣是國家，但也不同意中國的說法，名義上，我不想介入你們的法理爭端，所以「理解與尊重。」，而在軍事上，Cheap則說：「雖然我不介入，但台灣海峽是我日本的生命線，如果你們鬥鬥嘴，我沒意見，但動刀動槍，害我石油運不進來，或是飛彈炸到我家（沖繩的美軍基地），那我就要拔刀啦。」。

最後統整結論，「他們不想當正義使者（幫台灣獨立），他們只想當自宅警備隊，誰讓我活不下去，我就打誰怎麼有人會覺得，日本要幫台灣打獨立戰爭一樣？」，解讀高市的整套說法：「你們家的家務事『統一還獨立』 我管不著，但你你們打架影響到我，我就會動手。」。

高市早苗昨日（3）在參議院會議上表態，「對台立場不變」。（圖／翻攝自高市早苗X）





回顧高市早苗的「台灣有事論」，引起中方不滿，除了呼籲公民「近期暫勿前往日本」外，中方更於11月19日以「放射線檢驗不足」為由，通知日本停止進口水產品。不僅如此，近日更傳出影視產業出現「災情」，多位日本藝人在中國的演藝活動被迫暫停，顯示雙方關係正日益緊張。然而，昨日（3）參議院會議上，高市早苗也針對公明黨竹內真司拋出的問題，「立場是否會與《日中聯合公報》『台灣是中國不可分割的一部分』保持一致？」。高市早苗則再次重申，自己對台灣的立場「沒有改變」。

