高市早苗穩了！改革之會3議員加入 自民黨執政聯盟過半

日本「改革之會」3名眾議員投向自民黨陣營，讓日本以自民黨為主的執政聯盟過半，日本首相高市早苗的執政基礎更為穩固。

據日本媒體報導，隸屬於日本眾院黨團「改革之會」的3名議員，基本決定加入自民黨黨團。在改革之會的3名議員加入自民黨黨團運作之後，執政聯盟，也就是自民黨、日本維新會與改革之會等，加起來總共233席，達到眾院465席的過半數，也就是執政聯盟過半。

以自民黨為核心的日本政府，在經過去年10月眾議院選舉後，淪為少數執政，如果要通過預算及法案，需要在野黨的配合，然而在日本「改革之會」3名議員加入後，執政聯盟方面已經過半，日本高市內閣將更加穩固。

「改革之會」是在今年9月，遞交組建申請，他們不排斥與其他黨團合作。在今年10月首相指名選舉中，應自民黨的協助請求，3人在眾院全體會議中，把票投給高市早苗，力助高市早苗當選日本首相。