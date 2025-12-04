高市早苗穿搭成話題 愛用包款、文具爆紅缺貨

日本首相高市早苗曾說：「工作、工作、工作、工作、再工作。」

擁有高人氣的日本首相高市早苗，言行舉止動見觀瞻，她在當選自民黨總裁時，以低沉堅定口吻，強調要為國家努力工作的這番談話，隨即入選日本年度10大流行語。

除此之外，她第一天走進首相辦公室所拎的黑色托特包，也立刻成為女性同胞詢問的熱門焦點。

濱野公司發言人小林孝則表示，「在爆紅之前，這款包主要受到40多歲女性的歡迎，但自從在社群媒體上爆紅之後，我們看到20、30 多歲女性詢問和購買量都有所增加。」

這款包包被網友稱為「早苗包」，出自東京一家有145年歷史的手工皮革工房之手，業者說拜首相之賜，公司網站流量頓時攀升100倍，目前同款8個顏色都已賣光，現在預訂要排到明（2026）年8月才拿得到貨。

此外，高市隨手使用的這款日本品牌粉色多功能筆，也受到民眾青睞，常常在店面與網路商店賣到缺貨。

而高市短髮、穿著簡約幹練的形象，更已躍升成為日本女性的新典範。

名古屋淑德大學教授久保川奈美子認為，「我認為她非常適合作為一位時尚的典範，而且贏得了許多正在尋找榜樣的女性仰慕，即使她們可能從未想過來自一位首相。」

在高市之前，另一位引領時尚的代表性人物是英國凱特王妃，她多年來以「平價混搭」著稱，常穿的英國小眾品牌往往掀起購買熱潮。而且她最有名的秒殺單品，有許多來自西班牙快時尚品牌，舉凡外套、洋裝、耳環都因為出現在凱特身上而大缺貨。

值得一提的是，她也曾經帶著台灣設計師的包包亮相，讓這個新創品牌瞬間受到全球關注。