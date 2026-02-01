高市早苗突缺席電視節目 親揭舊疾：大家太熱情握手

高市早苗親自於社群媒體說明患有類風濕性關節炎的舊疾，因與熱情的民眾握手時，手被用力拉扯而受傷。（翻攝自X@kantei）

日本首相高市早苗今日上午緊急取消原定的電視節目錄影，稍早她親自於社群媒體說明患有類風濕性關節炎的舊疾，因與熱情的民眾握手時，手被用力拉扯而受傷。

綜合《NHK》《讀賣新聞》報導，高市早苗原定今（2月1日）要以自民黨黨魁身分出席電視政論節目，然而自民黨今日上午卻突然向電視台通報高市無法出席，透露首相在競選眾議院選舉時手臂受傷。

高市早苗隨後也於X發文指出，這幾天在各地造勢會場與支持者互動時，因與熱情的支持者握手時，手被對方用力拉扯而受傷，由於她患有類風濕性關節炎，導致手部出現腫脹症狀，目前已接受醫療官的治療。

廣告 廣告

高市早苗接受治療後，於日本時間10時30分（台灣時間9時30分）前離開首相官邸，前往眾議院選舉的街頭演說現場，並未因傷勢而影響競選活動。

更多鏡週刊報導

快訊／高市早苗解散日本眾議院 正式宣布到大選僅16天

高市早苗要求撤回稀土出口管制 中國商務部：根源在錯誤言行

落實穿梭外交！才與習近平互動 南韓李在明13日與高市早苗會談