高市早苗突缺席電視辯論！自曝罹「類風濕關節炎」與選民握手拉傷

日本眾議院8日將投票改選，在此關鍵時刻，日本首相高市早苗原定今出席一場黨魁電視辯論會，卻在節目開始前突然臨時缺席，引發關注，理由是她連日與選民握手，導致「手臂拉傷」。

高市早苗近日在街頭拜票時戴著護腕。（圖／路透社）

該節目是1日播出的《NHK》政論節目「日曜討論」，原本安排朝野各黨黨魁以現場連線方式，進行選前黨魁辯論，但節目一開始，主持人即說明，「高市首相今天無法出演，是今早才接獲通知。」

節目轉述自民黨說法指出，「首相昨在街頭遊說行程中傷到手臂，目前正在接受治療」，因此無法如期出席，而自民黨方面改由政調會長代理田村憲久，代為出席。

廣告 廣告

不過，高市缺席引發在野黨質疑，其中令和新選組共同代表大石晃子在節目中提及，《週刊文春》日前報導，高市2019年於大阪舉辦的政治募款餐會，曾有與世界和平統一家庭聯合會（前統一教會）相關的地方組織購買共計4萬日幣（約8千元台幣）的餐券，「本來想在今天的《日曜討論》中，直接向首相本人確認此事。」

延伸閱讀

台股2月上漲機率66％！「15檔法人力挺股」年前搶紅包

黃仁勳：輝達需求激增 台積電10年內產能或翻倍

ASIC挑戰勢頭猛烈 黃仁勳：出貨量不會超過輝達GPU