高市早苗立場大轉彎？名醫驚吐「真實內幕」

▲日本首相高市早苗近日又公開重申，日本政府對台灣的立場未改變，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗因先前一席「台灣有事論」，引發中國強烈不滿；然而，高市早苗昨（3）日又公開重申，日本政府對台灣的立場未改變，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容，而該聲明則指台灣是中國一部分，因此被部分人士解讀為是在對北京讓步。對此，精神科醫師沈政男翻出原文聲明分析真正含意，更透露其實高市早苗最在乎的，只不過是她可以當多久的首相罷了。

針對《日中聯合聲明》的相關立場，沈政男把日文原文找出來，當中可以看到，日本對於「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」，十分理解、尊重。注意喔，不是「台灣是中國的一部分」，而是「台灣是中華人民共和國的一部分」。沈政男也提出質疑，這時，民進黨政府怎麼不出來抗議？

廣告 廣告

沈政男提到，台獨人士說：「理解、尊重，就不是承認！」呵，那是因為，隔著台灣海峽，還有一個中華民國，而兩岸問題要怎麼定位，日本保持沉默。所以，《日中聯合聲明》又說，堅持《波茨坦宣言》第八條的立場，履行《開羅宣言》。至於ｃ說什麼？就是所有日本自中國偷走的領土，包括台灣，必須交還中華民國。

「所以說，日本在中華人民共和國成立以前，關於台灣地位的問題，立場很清楚，就是台灣是中華民國不可分割的一部分。」沈政男續指，問題是後來中華人民共和國成立了，而且成了在聯合國唯一代表中國的政府，因此日本在台灣地位問題的立場，有些尷尬了。雖然承認中華人民共和國，但對於有歷史淵源的台灣地位問題，就只能十分理解、尊重，沒有新的意見，也就是仍以沈政男為日本的立場。

沈政男接著表示，台獨人士又說了：「既然是交還中華民國，就不等於交還中國，更不等於交還中華人民共和國，因此，台灣地位未定！」他強調，不是喔，不是這樣喔！因為，這只是台獨人士的意見，中華人民共和國的意見就是，他們接續中華民國，成為代表中國的政府，當然就是《開羅宣言》相關法律地位的繼承者，台灣是中華人民共和國不可分割的一部分；中華民國的意見則是，中華民國還在喔！台灣是中華民國不可分割的一部分。

沈政男直言，高市念茲在茲的，就是她可以當多久的首相，而最可能產生負面影響的一點，就是她是第一位女性首相，如果被認為軟弱，將是致命傷，因此必須表現出強硬的一面。她對其他國家展現長袖善舞的一面，也是完全一樣的道理。因此，如今踢到鐵板了，當然要退回來。

沈政男談及，安倍以為日本若要強盛，就要抗中，因此講出了「台灣有事、日本有事」；而高市學了起來，就跟著講了。其實日本對於自己未來怎麼走，根本搞不清楚啊，日本人自己沒有共識。不管高市有沒有能力為日本找出下一步該怎麼走，都不會發生在剛上任的時候。口誤，當然就要改口；而為了顏面，只好慢慢退回原來的日本立場。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

劉寶傑隔空互槓翁履中！「老長官」一句話打臉：他是錯的

「挺陳亭妃、押邱議瑩」阿扁不怕又被關？媒體人驚爆1內幕

黨內互打失控？林俊憲一句話槓上陳亭妃 吳子嘉：看到我都嚇一跳