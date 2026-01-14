高市早苗籌劃「閃電解散」眾議院 擬2月初舉行大選、恐創二戰後最短「選戰紀錄」

日本首相高市早苗預計解散眾議院，提前舉行改選。（路透社）

日本首相高市早苗繼子、現任福井縣議員山本建傳出有意更上一層樓，預計投入下一屆眾議院改選。日媒近期披露，當局研擬在23日、國會開議之初即啟動改選，並朝2月8日投開票的日程進行協調；若此案落定，這場僅為期16天的選戰將打破岸田內閣時期紀錄，成為二戰後天數最短的眾院選戰。高市早苗預計今（14日）返抵東京，隨即與執政黨幹部召開會議，針對眾議院解散事宜做出最後定奪。

綜合《產經新聞》、《讀賣新聞》等日媒報導，隸屬自民黨的山本建正積極爭取福井第2選區提名，盼能代表自民黨挑戰現任立憲民主黨籍眾議員辻英之。然而，曾在安倍內閣出任復興大臣的高木毅，在上屆敗選後亦有意於同區捲土重來，這使同具深厚背景的兩人陷入競爭，恐引發黨內分裂。

山本建指出，福井2選區目前缺少自民黨代表，他希望自己能發揮優勢，成為地方與中央溝通的橋樑；山本建也隔空向政壇前輩高木毅喊話，當前應以奪回席次的大局為重，強調「現在絕非內鬥的時候」，力求在國會正式解散前整合黨內分歧。

地方選情升溫，中央改選日程也隨之浮現，若最終敲定於本月23日解散國會、2月8日投開票，這場僅16天的閃電戰，將打破2021年時任首相岸田文雄創下的17天紀錄，成為二戰後天數最短的眾院選戰。

儘管改選傳聞甚囂塵上，高市早苗對此始終三緘其口。即便昨（13日）她與韓國總統李在明召開共同記者會，雖是傳聞後首度現身，但高市仍於會中避談選舉話題，並未正式宣布解散。高市早苗將於今（14日）返抵東京，並在傍晚與執政黨幹部召開會議；這場備受關注的「史上最短選戰」是否成真，將視今晚的磋商結果而定。

另據《讀賣新聞》報導，高市早苗已向親信透露，若決定改選，「將以最短時間應戰」。報導分析，高市之所以尋求「速戰速決」原因有二，對內旨在將2026年度總預算案的審議影響降至最低，並兼顧優先推動經濟政策的方針；對外則為著眼於選戰時機，意在趁在野黨仍處整合階段，藉由「速戰速決」掌握主動權，自民黨幹部也透露，「不給在野黨時間較有勝算」。

隨著「開議即解散」的聲浪席捲政壇，在野黨也加強批評力道，試圖牽制執政黨突襲。國民民主黨代表玉木雄一郎抨擊，此舉是「推遲經濟的解散」，痛批自民黨背棄去年12月雙方針對所得稅門檻與總預算案的協商承諾，國民民主黨黨內更傳出「言行不一」的憤怒聲浪。另外，最大在野黨立憲民主黨代表野田佳彥也強調，預算執行不應中斷，「現在不能產生政治空窗」。

與自民黨共組執政聯盟的日本維新會代表、大阪府知事吉村洋文則認為，首相顯然已下定解散決心，「我認為（首相）已經決定要這麼做了」。另外，針對選戰布局，吉村除將目標定在「執政黨過半」，強調維新會沒有與自民黨協調選區之必要。在各方立場分歧與選戰盤算下，日本政壇正屏息以待，靜候高市早苗做出裁奪。





