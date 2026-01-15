高市早苗籲中方撤回「兩用物項」管制 陸商務部嗆：日方心知肚明

日本首相高市早苗日前表示，中國大陸加強兩用物項出口管制措施「僅針對日本、不符合國際慣例」，並要求中方撤回相關措施，大陸商務部新聞發言人何詠前回嗆，相關措施「事出有因」，日方「心知肚明」。

大陸商務部發言人何詠前。（圖／翻攝《搜狐網》）

《央視新聞》報導，大陸商務部今舉行記者會，何詠前面對媒體提問，做出上述表示。她指出，中方對日本採取相關出口管制措施，其根源「在於高市首相的錯誤言行」，而非外界所指的所謂「經濟脅迫」。

她強調，出口管制是國際通行做法，其宗旨和原則在於「維護世界和平、履行防擴散國際義務」，「中國作為負責任大國，一貫積極履行防擴散國際義務。」

廣告 廣告

何詠前指出，中方是依法依規，針對所有兩用物項實施出口管制，明確禁止向日本的軍事用戶、軍事用途，以及「一切參與提升日本軍事實力的其他最終用戶和用途」出口，其目的在於「制止『再軍事化』和擁核企圖」，相關做法「完全正當、合理、合法」。

對於日方指責中方進行「經濟脅迫」，何詠前予以嚴正駁斥，「日方不正視問題根源，反而編造指責中方『經濟脅迫』，完全是顛倒黑白、強詞奪理。」她並指出，相關言辭與行徑「更令人擔憂軍國主義復活」。她強調，中方再次敦促日方「切實反躬自省，糾正錯誤，避免在錯誤的道路上越走越遠」。

延伸閱讀

WBC/林家正稱「我們是個團隊」 鄭宗哲笑：自由球員團隊

WBC/對海盜有情感遭DFA坦言難過 鄭宗哲盡全力不後悔

WBC/徵召旅美球星程序繁瑣 蔡其昌：有點難度