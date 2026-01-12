高市早苗紅利！日圓貶值紅利大爆發 五大商社ETF躺著賺翻

財經中心／師瑞德報導

日本12日逢成人日休市，但台股日股ETF買氣不減反增。受日本首相高市早苗擬解散國會傳聞激勵，市場押注「高市經濟學」帶來的弱勢日圓紅利，推升中信日本商社（00955）衝破14元創新高。專家看好商社與半導體將成政策最大受惠者。（圖／記者師瑞德攝影）

日本人放假去慶祝成人日，但台灣股民對日股的熱情可是「全年無休」！12日雖然日本股市休市一天，但台股掛牌的日股ETF卻上演火熱行情。受到日本首相高市早苗可能在1月下旬「解散國會」的傳聞激勵，市場資金提前押注「高市經濟學」將火力全開，帶動中信日本商社（00955）盤中強勢衝破14元整數大關，直接改寫掛牌以來新高價，讓不少早早卡位的網友嗨喊：真的賺翻了！

高市早苗要出手了？市場押注「弱勢日圓」紅利

廣告 廣告

為什麼日本休市，台灣這邊還在瘋狂搶進？關鍵就在那位被稱為「鐵娘子」的日本首相高市早苗。市場盛傳她打算在1月下旬解散眾議院，進行政治大洗牌。00955經理人辛忠駿分析，這被視為執政黨要進一步落實「財政擴張」與「寬鬆貨幣」的訊號。

簡單來說，這段「政策空窗期」讓市場預期日圓會繼續走弱，而弱勢日圓正是日本出口產業的「大補丸」！對於以出口導向為主的五大商社及半導體類股來說，匯率貶值直接等於獲利暴增，這也成為支撐股價續攻的最大底氣。

巴菲特沒賣、外資狂買！五大商社成「護城河」

回顧上週五日股表現，五大商社已經先漲給你看，三菱商事、伊藤忠商事全面收紅。辛忠駿指出，除了原物料價格反彈助攻外，最重要的是籌碼面穩到不行！雖然股神巴菲特已交棒，但波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）對日本商社採取「抱緊處理」策略，甚至傳出還要加碼。加上日本政府力推「半導體立國」，高市府的補貼政策若延續，商社股絕對是外資眼中的首選肥肉。

AI半導體助攻！設備廠搶賺「這波財」

除了商社股，半導體也是這波行情的另一支箭。00954經理人許家瑜補充，今年AI半導體預估將出現逾50%的強勁成長，而日本掌握了全球最關鍵的「設備與材料」技術。不管你是做記憶體還是拼2奈米先進製程，通通都要看日本設備商的臉色。隨著產能擴張，日本半導體股的長線爆發力才正要開始。

1月23日是關鍵！想賺這波緊盯「高市動向」

展望後市，這波「高市經濟學」行情還沒結束。經理人建議投資人密切鎖定1月23日日本國會開議後的政治動向。在基本面穩健、外資力挺以及政策作多的三重保護下，透過日股ETF佈局商社與半導體，絕對是參與日本經濟「失落三十年」後大復活的最佳策略。

日本12日逢成人日休市，但台股日股ETF買氣不減反增。受日本首相高市早苗擬解散國會傳聞激勵，市場押注「高市經濟學」帶來的弱勢日圓紅利，推升中信日本商社（00955）衝破14元創新高。專家看好商社與半導體將成政策最大受惠者。（圖／記者師瑞德攝影）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

全村的希望！台塑四寶慘澹 靠「他」逆勢噴發

富到流油！台積電豪擲10億掃貨債券 手握4,300億現金曝光

重大轉向！史上最長護盤！國安基金退場

暴力噴出！紐約期金衝破4600美元 5000美元擋不住

