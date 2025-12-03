高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」

日本首相高市早苗，3日在日本參議院答詢時表示，對於《日中共同聲明》中所載，台灣是中華人民共和國一部分的說法，日本政府充分理解，也完全尊重。

日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導）

綜合日本媒體報導，公明黨籍參議員竹內真二，3日在質詢高市早苗時表示，高市早苗先前所說的「台灣有事論」，使中日關係持續緊繃。他呼籲高市，在台海議題上，必須要以冷靜且一貫的立場因應，以防止事態進一步升級。隨後竹內真二詢問高市，到底是怎麼看待台灣與中國大陸的關係？

報導說，高市在回答竹內真二的質詢時，清楚表示，日本政府在台灣相關問題上的基本立場，一如1972年《日中共同聲明》所載，「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」，這一立場「絲毫沒有改變」。

高市早苗11月7日，在眾議院答詢時表示，如果中國大陸侵略台灣，即所謂的「台灣有事」，這可能會造成日本的「存亡危機事態」，而讓日本必須行使「集體自衛權」，這是日本現任首相首次針對「台灣有事即日本有事」，做出明確表態，也引發中日外交關係大波瀾。如今，高市重新強調「台灣是中華人民共和國一部分」，也等於是希望為掀波的「台灣有事論」，就此畫下句點。