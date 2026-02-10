高市早苗續掌國會優勢 陳其邁：台日應成為戰略合作夥伴

高雄市長陳其邁今（2/10）表示，「高市挺台灣，高市挺高市」，也支持對台友好的日本政府。施書瑜攝



日本眾議院改選結果出爐，自民黨在總理高市早苗領軍下大勝，席次突破300席，續掌國會優勢。高雄市長陳其邁今（2/10）表示，「高市挺台灣，高市挺高市」，也支持對台友好的日本政府，這次選舉結果相當不簡單，代表高市早苗的政策與路線，普遍獲日本國民高度肯定，選舉結果將有助於未來深化台日經濟合作、交流往來及區域安全。

陳其邁表示，高市早苗率領自民黨在眾議院改選中取得超過三分之二席次，不僅展現日本國內對其施政方向的高度支持，也讓日本政局在未來一段時間內維持相對穩定，穩定的政治基礎，對於推動國際合作與區域安全具有關鍵意義。

陳其邁指出，日本長期以來是台灣重要且友好的夥伴，不論在經濟、科技、文化或地方交流上，雙方互動密切，此次選舉結果，將有助於台日持續深化各項合作關係，特別是在經濟發展、產業鏈布局以及民間交流層面，預期可帶來正面影響。

陳其邁強調，在當前國際情勢快速變動、區域安全挑戰升高的情況下，台日之間不僅是友好關係，更應朝向具實質內涵的戰略合作夥伴發展。無論是在區域和平穩定、民主價值的維護，或是面對全球供應鏈重組等議題，台日攜手合作都顯得格外重要。

陳其邁進一步表示，未來高雄市也將持續深化與日本各城市之間的交流合作，從地方層級累積互信與實質成果，為台日關係的長遠發展奠定更穩固的基礎。

