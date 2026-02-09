高市早苗罕見動怒！用關西腔怒斥「請不要潑冷水」

國際中心／李筱舲報導



日本眾議院大選於昨（8）日進行投票，由高市早苗領導的自民黨獲得316席，成功取得超過三分之二的席次。而首相高市早苗在昨（8）日晚間已連線方式現身開票特別節目。然而，當主持人太田光對高市的政策提出質疑並追問「未能實現時要怎麼辦？」高市早苗罕見動怒，並用關西腔怒斥：「請不要一開始就認定辦不到！」現場火藥味十足。

自民黨狂勝後的意外插曲：太田光開砲質疑「消費稅0%」政見

日本國會昨（8）日改選結果出爐，投票結果由首相高市早苗所屬的自民黨以及日本維新會共組的執政聯盟奪下352席，而自民黨更獲得其中的316席。據日媒報導，昨晚日本各家電視台的開票特別節目均報導了自民黨大獲全勝的消息，高市早苗也於晚間與TBS電視台的開票特別節目直播連線，然而，擔任主持人的太田光拋出挑釁的問題，針對自民黨政見中提出「兩年內飲食類消費稅0%」的實現可能性表示懷疑，追問高市「如果你承諾的政策最後沒履行妳打算如何負責？」。

廣告 廣告

笑容瞬間消失！高市早苗罕見動怒，嚴厲關西腔反擊太田光

面對帶有預設立場的提問，讓原本還帶著笑容應對的高市首相瞬間臉色一沉，當太田光說著「雖然非常冒犯」並準備繼續提問時，高市早苗以嚴肅的關西腔反駁：「你也太壞心了吧！請不要一開始就認定辦不到！」高市首相接著表示：「既然已經列入政見，現在開始就是要拚命去達成，請不要說這種潑冷水的話，我覺得你的提問有點刻薄。」目前這番對話已在網路上掀起熱議，不少日本網友怒批太田光的舉動是對國家元首極大的不尊重，也讓太田光一貫的「毒舌」作風再次引發爭議。

原文出處：高市早苗罕見動怒！她秒收笑容祭出「關西腔」回嗆毒舌藝人：請不要潑冷水

更多民視新聞報導

威力彩衝11.5億！台彩揭秘億元「中獎臉」

救人反被列槍斃名單！她受政治迫害喊：永遠是臺灣人

北海道9級強震將至？專家警告：能量蓄積已滿…

