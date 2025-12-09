高市早苗罕見畫面！嚴肅視察能登災區 被輪島市長1句話逗到噗哧笑

高市早苗7日首次以日本首相身份前往石川縣能登半島。（翻攝自高市早苗 X）

高市早苗7日首次以日本首相身份前往石川縣能登半島，探視去年遭受地震與豪雨複合重創的地區。這場嚴肅的災後視察之旅，在結束時卻因與地方人士的一段互動，發生了溫馨又好笑的插曲。

首相首度訪災區傳達了什麼心意？

高市首相此行的第一站，就是表達對大自然的敬畏與對逝者的哀悼。她首先在輪島市的能登機場，於地震及豪雨罹難者的紀念碑前默哀並獻花致意。這不僅是身為國家領導人的職責，更是展現政府與災民同在的決心。

高市早苗首先在輪島市的能登機場，於地震及豪雨罹難者的紀念碑前默哀並獻花致意。（翻攝自高市早苗 X）

隨後，她親自勘查了珠洲市的土石流現場、確認了輪島市因地震火災而毀損的朝市通重建進度，以及七尾市和倉溫泉區受影響的觀光產業，掌握了復原與重建的艱鉅程度。面對記者，她強調：「恢復災前充滿活力的市容是國家的責任」，承諾政府將盡全力提供協助。

輪島市長說了什麼「驚人之語」？

在視察行程的尾聲，首相在輪島市與地方人士會面時，收到了最直接且溫暖的打氣。輪島市市長坂口茂對高市首相說出了一句既是鼓勵、也帶有政治意涵的「驚人之語」：「我會打從心底支持你，請不要輸給在野黨跟中國」。

這句突如其來、結合了對外挑戰與對內雜音的真誠鼓勵，讓正在嚴肅工作狀態的高市早苗一時沒忍住「噗哧」地掩嘴笑了出來。這份意外流露的真性情，被鏡頭捕捉。

高市首相隨後收起笑容，與市長緊緊握手，並真誠地回應「謝謝您的鼓勵！各位在遭受如此艱難的處境下，還反過來鼓勵我，真的非常感謝大家！」並向市長深深鞠躬致謝。這段互動令人動容。

首相此行對於能登重建帶來了哪些具體承諾？

此行，高市首相在視察後對重建工作提出了具體承諾，以應對地方需求。在預算與援助方面，她承諾將賑災重建方案納入2025年度追加預算案，並研議延長住宅援助的必要性。針對產業支援，她指出將針對觀光業，特別是大型設施重建的補助金，研擬對災情嚴重、影響長期的六個市町給予特別加分措施，協助大型旅館重新振作。

高市首相在視察後對重建工作提出了具體承諾。（翻攝自高市早苗 X）

另外，在防災體系上，她宣布目標在2026年度內設立防災廳，作為政府總指揮部，以宏觀視角一貫負責從事前防災到復原重建的所有環節。

